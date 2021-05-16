Star Wars: Галактика героев для Android
|Оценка:
|3.11/5 голосов - 29
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.23.742101 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Electronic Arts
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 517 | Статистика
|Размер:
|81,97 Мб
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Star Wars: Галактика героев - создайте команду героев из персонажей вселенной "Звёздных Войн" и сразитесь за владычество над галактикой.
Присутствует возможность выбирать светлую или темную сторону силы, прокачивать своих героев с помощью специальных тренировочных дроидов, а также сражаться с гигантскими боссами, пилотировать легендарные космические корабли, например "Сокол Тысячелетия", истребители повстанцев и пр.
Во время боя можно использовать специальные навыки и способности своих героев. Собранные трофеи можно использовать для прокачки персонажей.
Основные возможности:
- Создавайте элитные отряды Светлой и Темной сторон из героев и персонажей вселенной "Звёздных Войн". Разрабатывайте стратегию и подбирайте команду таким образом, чтобы они выгодно дополняли друг друга.
- Побеждайте противников и станьте чемпионом галактических голоигр в далекой-далекой кантине.
- Развивайте боевые способности персонажей, чтобы получить доступ к более мощным атакам и лучшим призам.
- Различные игровые режимы: «Битвы кантины», «PvP-арена для отрядов» и «Отрядные состязания».
- Грамотно выстраивайте тактику игры и не забывайте про мощное снаряжение, позволяющее увеличить урон, наносимый героями.
- Открывайте интересные способности, такие как «Предначертанный удар» Люка Скайуокера, «Сокрушение Силой» Дарта Вейдера и «Обманный удар» молодого Хана Соло.
- Соберите боевой флот из знаменитых кораблей, как, например, «Сокол Тысячелетия» и огромные флагманы («Дом-один» адмирала Акбара).
- Создав собственную гильдию, ходите с друзьями в рейды и сражайтесь с сильными боссами, такими как ранкор, AAT и Триумвират ситхов!
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