Программы для Android » Игры » Экшен и 3D » Star Wars: Галактика героев 0.23.742101

Star Wars: Галактика героев для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.11/5 голосов - 29
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.23.742101 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 517 | Статистика
Размер:81,97 Мб
СКАЧАТЬ
Star Wars: Галактика героев скриншот № 2
Star Wars: Галактика героев скриншот № 3
Star Wars: Галактика героев скриншот № 4

Star Wars: Галактика героев - создайте команду героев из персонажей вселенной "Звёздных Войн" и сразитесь за владычество над галактикой.

Присутствует возможность выбирать светлую или темную сторону силы, прокачивать своих героев с помощью специальных тренировочных дроидов, а также сражаться с гигантскими боссами, пилотировать легендарные космические корабли, например "Сокол Тысячелетия", истребители повстанцев и пр.

Во время боя можно использовать специальные навыки и способности своих героев. Собранные трофеи можно использовать для прокачки персонажей.

Основные возможности:

  • Создавайте элитные отряды Светлой и Темной сторон из героев и персонажей вселенной "Звёздных Войн". Разрабатывайте стратегию и подбирайте команду таким образом, чтобы они выгодно дополняли друг друга.
  • Побеждайте противников и станьте чемпионом галактических голоигр в далекой-далекой кантине.
  • Развивайте боевые способности персонажей, чтобы получить доступ к более мощным атакам и лучшим призам.
  • Различные игровые режимы: «Битвы кантины», «PvP-арена для отрядов» и «Отрядные состязания».
  • Грамотно выстраивайте тактику игры и не забывайте про мощное снаряжение, позволяющее увеличить урон, наносимый героями.
  • Открывайте интересные способности, такие как «Предначертанный удар» Люка Скайуокера, «Сокрушение Силой» Дарта Вейдера и «Обманный удар» молодого Хана Соло.
  • Соберите боевой флот из знаменитых кораблей, как, например, «Сокол Тысячелетия» и огромные флагманы («Дом-один» адмирала Акбара).
  • Создав собственную гильдию, ходите с друзьями в рейды и сражайтесь с сильными боссами, такими как ранкор, AAT и Триумвират ситхов!
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
 

скачать BombSquadBombSquad 1.6.3

BombSquad – игра предоставит прекрасную возможность повзрывать других игроков в...

скачать Subway SurfersSubway Surfers 2.17.2

Subway Surfers – спасите команду бесшабашных любителей граффити от злого полицейского и его...

скачать Injustice: Gods Among UsInjustice: Gods Among Us 3.3.1

Injustice: Gods Among Us – в этой игре вы встретите супергероев и злодеев из мрачной вселенной DC. Для...

скачать Снайпер АренаСнайпер Арена 1.3.3

Захватывающий 3Д онлайн шутер, в котором игроки со всего мира выясняют кто из них самый...

скачать Genshin ImpactGenshin Impact 1.0.0_1112729_1135452

Genshin Impact - Игровой мир напичкан всяческими "подозрительными" строениями, пещерами,...

скачать World of Warships BlitzWorld of Warships Blitz 4.2.0

Бесплатная мобильная многопользовательская игра от компании Wargaming, которая позволяет...

Отзывы о программе Star Wars: Галактика героев

Admin

Отзывов о программе Star Wars: Галактика героев 0.23.742101 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв