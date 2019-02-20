Tacticool - захватывающий тактический онлайн шутер, который предлагает пользователю возможность поучаствовать в динамических командных боях с физикой и разрушениями в режиме 5 на 5. Доступно 22 оперативника, более 50 типов оружия и спецоборудования. Чтобы быть эффективным в бою, необходимо тщательно изучить 5 игровых локаций, представленных в игре, чтобы уметь противодействовать различным тактическим приемам противника. Покупай и прокачивай стволы, гоняй с друзьями на тачках.
Особенности игры:
Три уникальных режима.
Огромный арсенал различного вооружения: автоматы, дробовики, пулеметы, пистолеты, ножи, гранаты, мины, РПГ, С4, адреналин, и печально известный излучатель Ландау.
Возможность открывать бойцов с уникальными навыками, и вооружать их разнообразным оружием для решения особых задач.
Физика с разрушениями: ломайте заборы, взрывайте тачки и пр.
Возможность гонять на тачках со своим отрядом, стреляя прямо из окон, устраивать ДТП и прочие безумства.
Возможность вступать в кланы.
Оффлайн режим для тренировок.
Внимание! Для надежной игры требуется стабильное подключение к интернету.