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Tacticool для Android

Tacticool 1.1.0 для Android

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Описание Tacticool 1.1.0 для AndroidОписание   Скачать Tacticool 1.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (44,62 Мб) Скриншоты Tacticool 1.1.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Tacticool 1.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tacticool 1.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Tacticool - захватывающий тактический онлайн шутер, который предлагает пользователю возможность поучаствовать в динамических командных боях с физикой и разрушениями в режиме 5 на 5. Доступно 22 оперативника, более 50 типов оружия и спецоборудования. Чтобы быть эффективным в бою, необходимо тщательно изучить 5 игровых локаций, представленных в игре, чтобы уметь противодействовать различным тактическим приемам противника. Покупай и прокачивай стволы, гоняй с друзьями на тачках.

Особенности игры:

  • Три уникальных режима.
  • Огромный арсенал различного вооружения: автоматы, дробовики, пулеметы, пистолеты, ножи, гранаты, мины, РПГ, С4, адреналин, и печально известный излучатель Ландау.
  • Возможность открывать бойцов с уникальными навыками, и вооружать их разнообразным оружием для решения особых задач.
  • Физика с разрушениями: ломайте заборы, взрывайте тачки и пр.
  • Возможность гонять на тачках со своим отрядом, стреляя прямо из окон, устраивать ДТП и прочие безумства.
  • Возможность вступать в кланы.
  • Оффлайн режим для тренировок.

Внимание! Для надежной игры требуется стабильное подключение к интернету.

Скриншоты Tacticool:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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