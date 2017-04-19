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Microsoft Solitaire Collection для Android

Microsoft Solitaire Collection 1.6.3242.0 для Android

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Описание Microsoft Solitaire Collection 1.6.3242.0 для AndroidОписание   Скачать Microsoft Solitaire Collection 1.6.3242.0 для AndroidСКАЧАТЬ (45,06 Мб) Скриншоты Microsoft Solitaire Collection 1.6.3242.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Microsoft Solitaire Collection 1.6.3242.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft Solitaire Collection 1.6.3242.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Microsoft Solitaire Collection - мегапопулярная подборка карточных пасьянсов от корпорации Windows для десктопных ПК теперь доступна и на мобильных Android-устройствах. Присутствуют ежедневные задания, награды и подробная статистика по каждому пасьянсу. Подключив учётную запись Xbox Live можно сравнить свои успехи с другими игроками. В настройках включать подсказки и предупреждения, отображать обучение, включать/отключать анимационные ээфекты и пр.

  • Klondike - классический пасьянс Solitaire, в котором игроку необходимо убрать все карты со стола, сдавая карты из колоды по одной или по три.
  • Паук - восемь колонок карт нужно расчистить за наименьшее количество ходов.
  • Freecell - используя стратегический подход и четыре дополнительные ячейки для перемещения карт, уберите все карты со стола.
  • Tripeaks - выбирайте карты по порядку, получайте очки за комбинации и расчищайте как можно больше полей за ограниченное количество раздач.
  • Pyramid - составляйте пары из карт, сумма очков которых равна 13, чтобы убрать их с поля.
  • Ежедневные задания во всех 5 режимах игры с 4 уровнями сложности, выполняя которые можно получить значки и награды.
  • Поддержка Xbox Live, благодаря чему можно получать достижения Xbox Live и соревноваться с друзьями и близкими.
Скриншоты Microsoft Solitaire Collection:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
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Отзывы о программе Microsoft Solitaire Collection

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