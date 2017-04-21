IP Cam Viewer Lite 6.4.0 для Android IP Cam Viewer Lite — удаленный доступ к вашим IP-камерам с Android-устройства. Программа предоставляет доступ к управлению камерами, включая увеличение, смену угла LineCam 1.09 для Android LineCam - приложение для Android, позволяющее удаленно подключаться к камерам систем видеонаблюдения. Есть возможность управлять камерами, делать снимки, производить Xeoma 16.4.8 для Android Xeoma - мощная по функциональным возможностям, но простая в использовании программа для организации видеонаблюдения

Ez iCam 1.1.60 для Android Ez iCam - удобное Android-приложение для управления, просмотра и совместного доступа к вебкамерам monitorBee Demo 1.2.0 для Android monitorBee Demo - приложение для просмотра картинки с веб-камер по всему миру. Вы можете управлять камерой (если у вас есть такие права), поворачивать ее, HelloMundo: webcam wallpapers 3.1.0 для Android HelloMundo: webcam wallpapers - очень интересная программа, которая позволяет разместить на экране Android-смартфона "живые" обои. Дело в том, что картинка для обоев