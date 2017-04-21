Ivideon для Android

Ivideon 2.11.1 для Android

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Описание Ivideon 2.11.1 для AndroidОписание   Скачать Ivideon 2.11.1 для AndroidСКАЧАТЬ (35,76 Мб) Скриншоты Ivideon 2.11.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Ivideon 2.11.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ivideon 2.11.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Ivideon — бесплатное Android-приложение для видеонаблюдения, удаленного мониторинга и видеозаписи для камер наблюдения, включая IP-камеры, DVR и NVR. Поддерживается огромное количество различных камер, включая D-Link, Foscam, RVI, Trendnet, EasyN, Acti, Edimax, Swann, TP-Link, Logitech, Belkin и многие другие.

Программа предоставляет следующие возможности:

  • смотреть видео с камер онлайн в высоком качестве и со звуком на любых устройствах — в том числе на Android;
  • записывать и хранить видео не только локально, но и в облаке, что гарантирует надежность и безопасность;
  • осуществлять анализ видео и получать уведомления о подозрительном движении и звуке с помощью push- и email-уведомлений;
  • удобно искать и просматривать записанное видео с камер наблюдения;
  • просматривать видео в высоком качестве даже при слабом канале связи или 3G;
  • легко подключать нужное количество камер;
  • настраивать доступ к камерам и предоставлять его другим пользователям;
  • безопасно передавать и хранить данные благодаря высокой степени защиты;
  • быстро находить видеозаписи событий, связанных с кассовыми системами, датчиками или системами контроля доступа, используемыми в вашем бизнесе;
  • открывать доступ к камерам, встраивать видео с них на сайт и в блог или поделиться ссылкой на камеру в Facebook, Twitter, VK и других социальных сетях.
Скриншоты Ivideon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВебкамера
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