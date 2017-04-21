Ivideon — бесплатное Android-приложение для видеонаблюдения, удаленного мониторинга и видеозаписи для камер наблюдения, включая IP-камеры, DVR и NVR. Поддерживается огромное количество различных камер, включая D-Link, Foscam, RVI, Trendnet, EasyN, Acti, Edimax, Swann, TP-Link, Logitech, Belkin и многие другие.
Программа предоставляет следующие возможности:
смотреть видео с камер онлайн в высоком качестве и со звуком на любых устройствах — в том числе на Android;
записывать и хранить видео не только локально, но и в облаке, что гарантирует надежность и безопасность;
осуществлять анализ видео и получать уведомления о подозрительном движении и звуке с помощью push- и email-уведомлений;
удобно искать и просматривать записанное видео с камер наблюдения;
просматривать видео в высоком качестве даже при слабом канале связи или 3G;
легко подключать нужное количество камер;
настраивать доступ к камерам и предоставлять его другим пользователям;
безопасно передавать и хранить данные благодаря высокой степени защиты;
быстро находить видеозаписи событий, связанных с кассовыми системами, датчиками или системами контроля доступа, используемыми в вашем бизнесе;
открывать доступ к камерам, встраивать видео с них на сайт и в блог или поделиться ссылкой на камеру в Facebook, Twitter, VK и других социальных сетях.