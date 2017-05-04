Messenger Lite для Android

Messenger Lite 6.0.0.8.255 для Android

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Описание Messenger Lite 6.0.0.8.255 для AndroidОписание   Скачать Messenger Lite 6.0.0.8.255 для AndroidСКАЧАТЬ (4,81 Мб) Скриншоты Messenger Lite 6.0.0.8.255 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Messenger Lite 6.0.0.8.255 для AndroidСтатистика   Отзывы о Messenger Lite 6.0.0.8.255 для AndroidОтзывы (0)  
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Messenger Lite - облегченная версия мессенджера от Facebook, которая отличается более высокой скоростью работы, потребляет меньше системных ресурсов и стабильно работает в тех регионах, где есть проблемы с доступом к интернету.

Возможности Messenger Lite:

 

  • Высокая скорость работы, меньшее потребление системных ресурсов.
  • Возможность отправлять текст, фотографии, стикеры и ссылки тем пользователям, кто использует Messenger, Messenger Lite или Facebook Lite.
  • Максимально экономное потребление ресурсов и объёма передаваемых данных.
  • Работает во всех сетях - предназначен для 2G-сетей и в районах с медленным или неустойчивым подключением к сети Интернет.
  • Работает на большинстве телефонов Android - можно использовать практически на любых Android-устройствах (даже под управлением Gingerbread 2.3).
Скриншоты Messenger Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Messenger Lite

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