Malwarebytes Clean Uninstall Tool - бесплатная утилита для полного удаления программных продуктов компании Malwarebytes c ПК пользователя, с помощью которой можно корректно деинсталлировать такие программы, как Malwarebytes Anti-Exploit, Malwarebytes Anti-Malware и Malwarebytes v3.x, полностью удалив все их следы из системы, в том числе данные лицензии, параметры настройки и пр.

Пользоваться программой очень просто - достаточно запустить скачанный файл mbam-clean.exe, и после соответствующего запроса перезагрузить компьютер.

Внимание! Утилита полностью удалит любые настройки, сделанные пользователем в антивирусном продукте, информацию о лицензии, и все остальное, связанное с Malwarebytes Anti-Malware. Если вам нужно сохранить любой из этих параметров, пожалуйста, не запускайте этот инструмент.