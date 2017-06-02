SurfEasy VPN - приложение, которое надежно защищает конфиденциальность, безопасность и анонимность пользователя в сети Интернет, причем, что немаловажно, может работать во всех сетях и на всех устройствах, включая телефоны, планшеты и персональные компьютеры.

Принцип работы программы схож с многими другими анонимайзерами и VPN-клиентами: Интернет-подключение шифруется через высокоскоростную виртуальную частную сеть (VPN), за счет чего и обеспечивается безопасность и приватность при серфинге, использовании электронной почты, мессенджерами и т.п.

Основные возможности SurfEasy Free VPN

Защита интернет-подключения в зонах Wi-Fi и незащищенных сетях.

Скрытие реального IP-адреса, благодаря чему можно сохранять полную анонимность и не бояться, что вас смогут отследить.

Полная конфиденциальность и защита от хакеров, инструментов отслеживания и мониторинга сети.

Блокировка трекеров рекламы.

Обход брандмауэров и получение доступа к заблокированным сайтам и приложениям.

Шифрование всего трафика с использованием алгоритмов банковского класса надежности.

Разблокировка Facebook, Netflix, Hulu, Pandora и других сайтов с географическими ограничениям.

Разблокировка VOIP-сервисов, таких как Skype и Viber.

Выбор доступных серверов в различных странах (Австралия, Бразилия, Канада, Германия, Великобритания, Япония, Сингапур и США).

Работа во всех сетях и на всех устройствах (телефоны, планшеты и персональные компьютеры).

Примечание! Бесплатная версия программы дает возможность подключить до 5 устройств и получить 500 МБ защищенного трафика в месяц.