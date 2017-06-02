SurfEasy VPN для Windows

SurfEasy VPN 3.9.542

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Описание SurfEasy VPN 3.9.542Описание   Скачать SurfEasy VPN 3.9.542СКАЧАТЬ (44,42 Мб) Скриншоты SurfEasy VPN 3.9.542Скриншоты (6)   Статистика SurfEasy VPN 3.9.542Статистика   Отзывы о SurfEasy VPN 3.9.542Отзывы (0)  
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SurfEasy VPN - приложение, которое надежно защищает конфиденциальность, безопасность и анонимность пользователя в сети Интернет, причем, что немаловажно, может работать во всех сетях и на всех устройствах, включая телефоны, планшеты и персональные компьютеры.

Принцип работы программы схож с многими другими анонимайзерами и VPN-клиентами: Интернет-подключение шифруется через высокоскоростную виртуальную частную сеть (VPN), за счет чего и обеспечивается безопасность и приватность при серфинге, использовании электронной почты, мессенджерами и т.п.

Основные возможности SurfEasy Free VPN

  • Защита интернет-подключения в зонах Wi-Fi и незащищенных сетях.
  • Скрытие реального IP-адреса, благодаря чему можно сохранять полную анонимность и не бояться, что вас смогут отследить.
  • Полная конфиденциальность и защита от хакеров, инструментов отслеживания и мониторинга сети.
  • Блокировка трекеров рекламы.
  • Обход брандмауэров и получение доступа к заблокированным сайтам и приложениям.
  • Шифрование всего трафика с использованием алгоритмов банковского класса надежности.
  • Разблокировка Facebook, Netflix, Hulu, Pandora и других сайтов с географическими ограничениям.
  • Разблокировка VOIP-сервисов, таких как Skype и Viber.
  • Выбор доступных серверов в различных странах (Австралия, Бразилия, Канада, Германия, Великобритания, Япония, Сингапур и США).
  • Работа во всех сетях и на всех устройствах (телефоны, планшеты и персональные компьютеры).

Примечание! Бесплатная версия программы дает возможность подключить до 5 устройств и получить 500 МБ защищенного трафика в месяц.

Скриншоты SurfEasy VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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