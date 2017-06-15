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Revo Uninstaller Mobile для Android

Revo Uninstaller Mobile 1.0.201 для Android

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Описание Revo Uninstaller Mobile 1.0.201 для AndroidОписание   Скачать Revo Uninstaller Mobile 1.0.201 для AndroidСКАЧАТЬ (573 Кб) Скриншоты Revo Uninstaller Mobile 1.0.201 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Revo Uninstaller Mobile 1.0.201 для AndroidСтатистика   Отзывы о Revo Uninstaller Mobile 1.0.201 для AndroidОтзывы (0)  
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Revo Uninstaller Mobile - бесплатное и простое в использовании приложение для Android, с помощью которого пользователь может быстро, легко и главное корректно деинсталлировать ненужные приложения со своего мобильного устройства.

Пользоваться программой очень просто - достаточно выбрать одно или несколько приложений, которые нужно деинсталлировать и нажать на кнопку "Удалить". В нижней части приложения отображается количество выбранных приложений и общий размер памяти, который освободится при их удалении.

Регулярная очистка от ненужных приложений оптимизирует память устройства, избавляет его от скопившегося мусора, ускоряет работу и экономит заряд батареи.

Особенности приложения:

  • Простой и понятный пользовательский интерфейс.
  • Наличие списка всех установленных приложений.
  • Поиск приложений по названию.
  • Отображение названия приложения, версии, времени обновления, размер.
  • Возможность пакетного удаления нескольких приложений одновременно.
Скриншоты Revo Uninstaller Mobile:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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