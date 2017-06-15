Revo Uninstaller Mobile - бесплатное и простое в использовании приложение для Android, с помощью которого пользователь может быстро, легко и главное корректно деинсталлировать ненужные приложения со своего мобильного устройства.

Пользоваться программой очень просто - достаточно выбрать одно или несколько приложений, которые нужно деинсталлировать и нажать на кнопку "Удалить". В нижней части приложения отображается количество выбранных приложений и общий размер памяти, который освободится при их удалении.

Регулярная очистка от ненужных приложений оптимизирует память устройства, избавляет его от скопившегося мусора, ускоряет работу и экономит заряд батареи.

Особенности приложения: