Iron Browser - мобильная версия десктопного браузера SRWare Iron, основанного на Chromium, предлагающего тот же функционал, но при этом защищая приватность и конфиденциальность пользователя.

Программа предоставляет быстрый доступ к наиболее посещаемым и любимым веб-сайтам, позволяет работать с вкладками, закладками, просматривать историю и загруженные файлы, имеется режим Инкогнито.

Кроме этого в настройках можно задать поисковую систему (Яндекс, Google или DuckDuckGo), включать/отключать автозаполнение форм, сохранение паролей, режим экономии трафика, масштабировать текст и пр.

Ключевые особенности програмы: