SRWare Iron для Windows

SRWare Iron 73.0.3800.1

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Описание SRWare Iron 73.0.3800.1Описание   Скачать SRWare Iron 73.0.3800.1СКАЧАТЬ (65,45 Мб) Скриншоты SRWare Iron 73.0.3800.1Скриншоты (8)   Статистика SRWare Iron 73.0.3800.1Статистика   Отзывы о SRWare Iron 73.0.3800.1Отзывы (133)  
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4.55 из 5, всего оценок - 585
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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SRWare Iron - безопасный, удобный и быстрый в работе браузер на основе исходного кода проекта Chromium. Обладая интерфейсом и многими функциями Google Chrome, этот web-обозреватель отличается в первую очередь своей политикой по отношению к безопасности и конфиденциальности. В нем напрочь отсутствуют какие-либо модули по "шпионажу" за пользователями, в чем неоднократно обвинялся браузер от Google.

Разработчики удалили все функции сбора данных, а именно:

  • Отсутствие отслеживания уникального ID клиента.
  • Не запоминает время установки программ.
  • Отключена отсылка данных адресной строки, отчетов об ошибках браузера и проверка на обновления.
  • Альтернативная страница ошибки.
  • Отсутствие RLZ и URL слежения.

Также у SRWare Iron реализована опция блокировки рекламы Ad-blocking.

Что нового в SRWare Iron 73.0.3800.1?
  • Исправления ошибок и улучшения безопасности.
SRWare Iron
SRWare Iron
SRWare Iron
SRWare Iron
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 82 725
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

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Отзывы о программе SRWare Iron

Леонид про SRWare Iron 67.0.3500.0 [21-08-2018]

Версия 67.0.3500.0 (Сборка для разработчиков), (64 бит)следит за пользователем!!!
Жаль. Придется переходить на другой.
5 | 14 | Ответить

Alemox про SRWare Iron 66.0.3450.0 [13-05-2018]

Долго на нём сидел, пока он с какой-то версии пошёл косячный. Потом нашёл Cent Browser и теперь мне нафиг никакой не нужен.
| 5 | Ответить

вячеслав про SRWare Iron 63.0.3300.0 [09-02-2018]

а я все перепробовал и остановился на яндекс браузере,пользуюсь уже год,никаких тормозов,интеграцию internetdownloadmanagera провожу путем перетаскивания из програмы файла с расширением,в браузер в раздел допонения)
3 | 32 | Ответить

Мусик в ответ вячеслав про SRWare Iron 63.0.3300.0 [10-02-2018]

Не...не верю в велико рекламный яндекс. Одних только соединений и передачи данных на старте-уже сверх меры.
29 | 1 | Ответить

Xspace про SRWare Iron 63.0.3300.0 [11-01-2018]

Умеренное потребление ресурсов,быстро сбрасывает лишние вкладки,есть встроенный переводчик-вообщем лучше гугла хрома.
22 | 3 | Ответить

ОТТО про SRWare Iron 61.0.3200.0 [24-10-2017]

Один из лучших,можно сказать даже-четко работающая немецкая машина.В германии самый поддерживающий браузер.Пожалуй из браузеров на хроме меньше всех ест память.
26 | | Ответить

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