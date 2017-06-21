Firefox Focus – с этим легким и быстрым браузером вам не будет надоедать назойливая реклама, и он заблокирует большинство онлайн-трекеров. Почувствуйте новый уровень анонимности в сети, удаляйте историю посещений, куки и пароли.

«Приватный режим» включается автоматически и не требует каких-либо действий со стороны пользователя. Без трекеров и рекламы, браузер будет работать еще быстрее и сэкономит мобильный трафик.

Удаление приватный информации осуществляется специальной кнопкой – одно нажатие и избавитесь от истории просмотров, паролей и других данных.