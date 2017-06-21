Firefox Focus для Android

Firefox Focus 1.0 для Android

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Описание Firefox Focus 1.0 для AndroidОписание   Скачать Firefox Focus 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (3,29 Мб) Скриншоты Firefox Focus 1.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Firefox Focus 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Firefox Focus 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Firefox Focus – с этим легким и быстрым браузером вам не будет надоедать назойливая реклама, и он заблокирует большинство онлайн-трекеров. Почувствуйте новый уровень анонимности в сети, удаляйте историю посещений, куки и пароли.

«Приватный режим» включается автоматически и не требует каких-либо действий со стороны пользователя. Без трекеров и рекламы, браузер будет работать еще быстрее и сэкономит мобильный трафик.

Удаление приватный информации осуществляется специальной кнопкой – одно нажатие и избавитесь от истории просмотров, паролей и других данных. 

Скриншоты Firefox Focus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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