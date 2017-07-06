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YouCam Makeup для iOS

YouCam Makeup 5.21.0 для iPhone, iPad

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Описание YouCam Makeup 5.21.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать YouCam Makeup 5.21.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (133,79 Мб) Скриншоты YouCam Makeup 5.21.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика YouCam Makeup 5.21.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о YouCam Makeup 5.21.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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YouCam Makeup - умный косметический набор, с которым можно примерить готовые бьюти-образы и создать свой. Благодаря высокой точности распознания контуров лица можно создавать реалистичные стили, присутствует возможность загружать и эксперементировать с новыми гаммами, текстурами и образами.

Также доступен ряд инструментов, которые помогут улучшить внешний вид глаз, кожи, губ и зубов. Обширные возможности комбинирования и сочетания разных цветов и оттенков губной помады, теней, туши или основы под макияж помогут подобрать идеальный тон макияжа.

Ключевые особенности программы:

  • Доступ к Beauty Circle – сообществу для обмена бьюти-тенденциями.
  • Инструменты для выравнивания или изменения тона лица.
  • Добавление рямянца и удаление блеска.
  • Сглаживающий фильтр.
  • Удаление пятен.
  • Корректировка контуров лица.
  • Большой выбор длины и структуры волос- от длинных и вьщихся до коротких и длинных.
  • Инструменты для удаления темных кругов под глазами, устранения эффекта красных глаз и даже увеличения глаз.
  • Добавление объёма и длины ресниц.
  • Изменение формы и цвета бровей.
  • Выбор помады.
  • Отбеливатель зубов.
  • Авторедактирование.
  • 14 стильных эффектов в реальном времени.
  • Советы по макияжу и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты YouCam Makeup:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыФото - другое
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Отзывы о программе YouCam Makeup

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