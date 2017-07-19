Lomotif для Android

Lomotif 2.1.7 для Android

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Описание Lomotif 2.1.7 для AndroidОписание   Скачать Lomotif 2.1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (17,59 Мб) Скриншоты Lomotif 2.1.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Lomotif 2.1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lomotif 2.1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Lomotif - бесплатное Android-приложение, которое позволяет буквально за секунды добавлять музыку в видео, делать квадратную обрезку и редактировать видеофайлы. Пользоваться программой очень легко - достаточно выбрать нужные видеофайлы из галереи, подобрать соответствующий музыкальный ряд, все остальное программа сделает автоматически. Пользователю останется лишь просмотреть полученный результат и поделиться роликом в социальных сетях или сохранить в своей галерее.

Ключевые особенности программы:

  • Возможность использования бесплатных 30-секундных отрывков из iTunes.
  • Автоматическое преобразование видеозаписей из своего альбома в крутые музыкальные видео без редактирования.
  • Выбор до 30 клипов из своей галереи.
  • Наличие встроенного редактора.
  • Интуитивно понятные жесты.
  • Изменение порядка клипов одним движением.
  • Настройка параметров обрезки.
  • Переключение между двумя форматами: Instagram (Квадратный формат, 15 секунд) и Lomotif (Формат 16:9, 30 секунд).
  • Добавление потрясающих кинематографических фильтров для совершенствования своих видео.
  • Добавление титров для персонализации видео.
  • Подгонка видео для Instagram одним нажатием.
  • Использование своих видео с эффектом замедленного действия для создания особо уникальных видеоклипов.
  • Использование фотографии для создания слайд-шоу.
  • Публикация результатов через Instagram, Facebook, YouTube, Электронную почту, Текстовые сообщения, WhatsApp, Google Drive и Dropbox.
  • Возможность сохранить итоговое видео в галерее.
Скриншоты Lomotif:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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