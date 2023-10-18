Fast Motion Video FX - программа для Android для увеличения скорости видео. Приложение позволяет выбрать скорость выходного фильма от 1,2 до 5-кратного увеличения.

Например, вы можете сделать быстрой свою речь, чтобы она звучала как писк мыши. Или записать какое-либо движение и сохранить его в виде ускоренной перемотки.

Теперь вам не нужны специальные видео редакторы, удобная программа для увеличения скорости видео будет находится прямо в вашем кармане.

Готовое видео может быть загружено на Youtube или Instagram.