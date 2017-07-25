Last Day on Earth: Survival – попробуйте выжить в мире, где зомби победили человечество.

Вы начинаете играть буквально в одних трусах, позже, насобирав достаточно материалов, вы можете создавать рабочие и охотничьи инструменты или построить дом со всеми удобствами. Но до этого, вам предстоит нелегкий труд: собирать дрова, известняк, ягоды, охотиться, искать тайники и предметы. Внимательно следите за состоянием организма и вовремя принимайте пищу и не доводите персонажа до обезвоживания.

Встреча с другими игроками в этой игре может закончиться плачевно – встречные будут пытаться забрать у вас ценные вещи или попытаются убить. В свою очередь, вы также можете устраивать засады на других, обыскивать заброшенные базы и лагеря в поисках ценных ресурсов, одежды и оружия.

Объединиться с игроками можно вступив в клан. Там у вас будет возможность совместного уничтожения зомби, и шансы на выживание значительно повысятся.