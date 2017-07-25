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Last Day on Earth: Survival для Android

Last Day on Earth: Survival 1.5 для Android

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Описание Last Day on Earth: Survival 1.5 для AndroidОписание   Скачать Last Day on Earth: Survival 1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (88,6 Мб) Скриншоты Last Day on Earth: Survival 1.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Last Day on Earth: Survival 1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Last Day on Earth: Survival 1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Last Day on Earth: Survival – попробуйте выжить в мире, где зомби победили человечество.

Вы начинаете играть буквально в одних трусах, позже, насобирав достаточно материалов, вы можете создавать рабочие и охотничьи инструменты или построить дом со всеми удобствами. Но до этого, вам предстоит нелегкий труд: собирать дрова, известняк, ягоды, охотиться, искать тайники и предметы. Внимательно следите за состоянием организма и вовремя принимайте пищу и не доводите персонажа до обезвоживания.

Встреча с другими игроками в этой игре может закончиться плачевно – встречные будут пытаться забрать у вас ценные вещи или попытаются убить. В свою очередь, вы также можете устраивать засады на других, обыскивать заброшенные базы и лагеря в поисках ценных ресурсов, одежды и оружия.

Объединиться с игроками можно вступив в клан. Там у вас будет возможность совместного уничтожения зомби, и шансы на выживание значительно повысятся.

Скриншоты Last Day on Earth: Survival:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 14
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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