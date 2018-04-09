Trillian для Android

Trillian 6.1.0.11 для Android

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Описание Trillian 6.1.0.11 для AndroidОписание   Скачать Trillian 6.1.0.11 для AndroidСКАЧАТЬ (11,61 Мб) Скриншоты Trillian 6.1.0.11 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Trillian 6.1.0.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Trillian 6.1.0.11 для AndroidОтзывы (0)  
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Trillian - приложение обмена мгновенными сообщениями, которое работает на смартфонах, планшетах, а так же настольных компьютерах, при этом Ваши чаты аккуратно синхронизированы между всеми устройствами!

Ключевые особенности:

  • Мгновенный обмен сообщениями: Ваше уникальное имя пользователя может быть использовано для отправки неограниченного числа сообщений совершенно бесплатно.
  • Программа использует ваш существующий тарифный план и/или Wi-Fi.
  • Функция непрерывного клиента синхронизирует Ваши чаты мгновенно между всеми подключенными устройствами.
  • Автоматическая обработка входящих уведомлений на телефон, если в данный момент времени Вы активны на настольном ПК. Теперь Ваш телефон не будет постоянно звонить в течении всего дня!
  • Быстрая и надежная доставка сообщений.
  • Красивый и простой в использовании интерфейс.
  • Все коммуникации с Trillian серверами осуществляются по защищённому каналу связи TLS. Третья сторона не имеет доступа к Вашей переписке.
  • Поддержка сетей Facebook Chat, Google Talk, AIM, ICQ, Yahoo! и XMPP.
Скриншоты Trillian:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 201
Разработчик
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Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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