Trillian для Windows
|Оценка:
|4.61/5 голосов - 81
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.5.0.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cerulean Studios
|Категории:
|IRC, ICQ, Messenger - IRC, ICQ, Messenger
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 23 721 | Статистика
|Размер:
|27,49 Мб
Trillian - универсальный интернет-пейджер, который позволяет обмениваться сообщениями пользователям сетей ICQ, AOL Instant Messenger, MSN Messenger, Yahoo! Messenger и IRC. Программа поддерживает использование большинства основных функций этих сетей (таких как, обмен файлами, просмотр и изменение информации, настройки безопасности и прочее) и имеет удобный и легко настраиваемый интерфейс с поддержкой скинов и прозрачности. Также, в наличии имеется функция автоматического обновления, возможность работы через прокси, звуковое оформление событий и архив сообщений.
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Отзывы о программе Trillian
StaticVs про Trillian 5.2.0.13 [21-10-2012]
" Enter your city or U.S. zip code "
"Введите Ваш город или почтовый код США"
Для пользователей Штатов по вводу почтового индекса определяется город и штат проживания
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Роман Хренопотам про Trillian 5.1.0.19 [30-06-2012]
Тем, кто говорит, что не сохраняет: вам на почту должно было прийти письмо, в нём ссылка, переходите по ссылке и после этого программа активируется. Всё будет сохранять.
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Андрей нск про Trillian 5.1.0.18 [08-03-2012]
Несохраняет нихера, либо сырая, либо это хитрый ход чтоб эта "фича" вас зае**ла и вы платную взяли. Говно короче алчное. А так задумка неплохая.
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