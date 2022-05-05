Отзывы о программе Trillian

StaticVs " Enter your city or U.S. zip code "

"Введите Ваш город или почтовый код США"

Для пользователей Штатов по вводу почтового индекса определяется город и штат проживания

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Роман Хренопотам Тем, кто говорит, что не сохраняет: вам на почту должно было прийти письмо, в нём ссылка, переходите по ссылке и после этого программа активируется. Всё будет сохранять.

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Андрей нск Несохраняет нихера, либо сырая, либо это хитрый ход чтоб эта "фича" вас зае**ла и вы платную взяли. Говно короче алчное. А так задумка неплохая.

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lee такая же хрень ничего не сохраняет

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