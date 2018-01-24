Быстрый блокнот 2.0.9 для Android Быстрый блокнот - небольшая бесплатная программа для Android, которая представляет собой простую в использовании записную книжку для создания быстрых заметок и Squid (Papyrus) 3.3.3.2-GP для Android Squid (Papyrus) – создавайте рукописные заметки на экране с помощью стилуса или пальца. Вставляйте в заметки рисунки, текст или другой контент и экспортируйте файлы Wunderlist 3.4.8 для Android Удобное в работе приложение списков дел для Android-устройств, благодаря которому выполнение повседневных задач становится простым и увлекательным. Присутствует

Блокнот+ 2.4 для Android Блокнот+ - Ваша персональная записная книжка, с которой Вы не упустите ни одной важной детали, просто и быстро создавая записи и напоминания Frog reminder 1.3 для Android Frog reminder - живые обои в виде лягушки, которая держит стикер с напоминанием. Добавить заметку можно с помощью двойного "клика" на листике. Настройки приложения Note Everything 4.2.11 для Android Note Everything – блокнот с возможностью составлять голосовые заметки, текстовые и нарисованные от руки. Сохраненные заметки можно сортировать по папкам, сохранять