LeaderTask для Android

LeaderTask 13.0.9 для Android

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Описание LeaderTask 13.0.9 для AndroidОписание   Скачать LeaderTask 13.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (11,17 Мб) Скриншоты LeaderTask 13.0.9 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика LeaderTask 13.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о LeaderTask 13.0.9 для AndroidОтзывы (0)  
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LeaderTask – это простой и удобный сервис для управления делами.

Составляйте список дел на каждый день, распределяйте дела по проектам, разбивайте задачи на подзадачи, устанавливайте напоминания для важных дел, прикрепляйте документы к задачам, поручайте дела друзьям/коллегам и многое другое!

Органайзер ЛидерТаск предназначен для тех, кому нужно «всё и сразу»: задачи, подзадачи, заметки, поручения, проекты, метки, файлы, поиск.

Возможности программы:

  • Возможность разбить задачи на подзадачи без ограничения на глубину вложенности. Подзадачи так же можно разбить на еще более мелкие задачи.
  • Уникальный механизм «Антизабывание». Он позволяет не забыть о задачах, которые вы должны были сделать вчера и ранее, но не сделали. Механизм переносит просроченные задачи в список задач на сегодня.
  • Возможность визуального выделения задач (окраска в произвольный цвет).
  • Автономный режим (можно управлять задачами даже без подключения к интернету).
  • Поддержка всех систем тайм-менеджмента: GTD, Autofocus, Superfocus, Pomodoro Technique, Do It Tomorrow, Система Стивена Кови и т. д.
  • Данные (задачи, заметки, проекты, ...) хранятся в облаке в зашифрованном виде.
Что нового в LeaderTask 13.0.9 для Android?
  • Исправлено несколько незначительных ошибок
  • Исправлены вылеты в некоторых случаях
  • Исправлены зависания в некоторых случаях
Скриншоты LeaderTask:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 149
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки - Планировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе LeaderTask

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