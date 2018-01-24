LeaderTask – это простой и удобный сервис для управления делами.
Составляйте список дел на каждый день, распределяйте дела по проектам, разбивайте задачи на подзадачи, устанавливайте напоминания для важных дел, прикрепляйте документы к задачам, поручайте дела друзьям/коллегам и многое другое!
Органайзер ЛидерТаск предназначен для тех, кому нужно «всё и сразу»: задачи, подзадачи, заметки, поручения, проекты, метки, файлы, поиск.
Возможности программы:
Возможность разбить задачи на подзадачи без ограничения на глубину вложенности. Подзадачи так же можно разбить на еще более мелкие задачи.
Уникальный механизм «Антизабывание». Он позволяет не забыть о задачах, которые вы должны были сделать вчера и ранее, но не сделали. Механизм переносит просроченные задачи в список задач на сегодня.
Возможность визуального выделения задач (окраска в произвольный цвет).
Автономный режим (можно управлять задачами даже без подключения к интернету).
Поддержка всех систем тайм-менеджмента: GTD, Autofocus, Superfocus, Pomodoro Technique, Do It Tomorrow, Система Стивена Кови и т. д.
Данные (задачи, заметки, проекты, ...) хранятся в облаке в зашифрованном виде.