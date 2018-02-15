Todoist для Android

Todoist 12.6 для Android

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Описание Todoist 12.6 для AndroidОписание   Скачать Todoist 12.6 для AndroidСКАЧАТЬ (11,16 Мб) Скриншоты Todoist 12.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Todoist 12.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Todoist 12.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Todoist – удивительно простой менеджер задач и список дел для современной жизни, который превращает ваш Android-смартфон или планшет в мощный инструмент для выполнения личных, рабочих и совместных проектов.

Основные возможности:

  • Управляйте вашими задачами из любого места - даже оффлайн. Добавляйте, выполняйте и переназначайте задачи с вашего телефона, планшета, настольного компьютера, браузера, почты, умных часов и многого другого. Автоматическая синхронизация на всех устройствах.
  • Планируйте заранее и никогда не пропускайте дэдлайны. Отслеживайте ваши важные дэдллайны с помощью сроков на естественном языке, дат начала и завершения, а также повторяющихся сроков. Просматривайте и организуйте ваши задачи на день или неделю вперед.
  • Очень простая и мощная организация дел. Переместите ваш список задач на новый уровень с помощью подзадач, подпроектов, оформленных специальными цветами проектов и уровней приоритета.
  • Легкое взаимодействие. Делитесь проектами, назначайте задачи и добавляйте комментарии внутри приложения. Получайте постоянные уведомления когда бы ваши коллеги ни вносили изменения.
  • Визуализируйте вашу продуктивность. Используйте Todoist Карма для установки еженедельных/ежемесячных целей, набирайте баллы и отслеживайте ваш прогресс с красивыми графиками для каждого проекта.
  • Используйте Todoist со всеми любимыми приложениями. Сделайте ваш менеджер задач более мощным с помощью интеграций с Google Drive, Cloud Magic, календарем Sunrise, Toggl, IFTTT и Zapier.
Скриншоты Todoist:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 144
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки - Планировщики, календарь, часы
 Программа Todoist отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Todoist

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