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Adobe Flash Player 29.0.0.140 Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С ним вы без всяких ограничений сможете получить доступ к играм и WebBrowserPassView 1.86 WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров Adblock Plus 2.9.1 для Mozilla Firefox Adblock Plus - незаменимое расширение для браузеров Firefox, Firefox Mobile, Thunderbird, SeaMonkey, Songbird, Prism, которое призвано сделать просмотр веб-страниц