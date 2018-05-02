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TunnelBear VPN для Windows

TunnelBear VPN 2.0.2 для Google Chrome, Opera

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Описание TunnelBear VPN 2.0.2 для Google Chrome, OperaОписание   Скачать TunnelBear VPN 2.0.2 для Google Chrome, OperaСКАЧАТЬ (1,5 Мб) Скриншоты TunnelBear VPN 2.0.2 для Google Chrome, OperaСкриншоты (3)   Статистика TunnelBear VPN 2.0.2 для Google Chrome, OperaСтатистика   Отзывы о TunnelBear VPN 2.0.2 для Google Chrome, OperaОтзывы (0)  
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TunnelBear VPN - бесплатное и простое в использовании расширение для браузеров Google Chrome и Opera, благодаря которому можно надежно скрыть от посторонних глаз любые конфиденциальные данные при серфинге в сети Интернет, а также обходить блокировки запрещенных в Вашей стране сайтов.

Основные возможности:

  • Простота использования и высокая скорость работы.
  • Защита от хакеров и слежения при серфинге в сети.
  • Безопасное использование общедоступных сетей Wi-Fi.
  • Приложение не ведет лог активности пользователей.
  • Более 20 стран в постоянно расширяющейся сети.

Примечание. Бесплатно сервис TunnelBear предлагает использовать только 500Мб перенаправленного трафика в месяц.

Скриншоты TunnelBear VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 465
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Анонимайзеры, VPN
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