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Seven - 7-минутная тренировка для iOS

Seven - 7-минутная тренировка 7.0 для iPhone, iPad

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Описание Seven - 7-минутная тренировка 7.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Seven - 7-минутная тренировка 7.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (131 Мб) Скриншоты Seven - 7-минутная тренировка 7.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Seven - 7-минутная тренировка 7.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Seven - 7-минутная тренировка 7.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Seven - 7-минутная тренировка - отличная возможность быть всегда в форме, благодаря тренировкам Seven, основанных на научных исследованиях с целью обеспечения максимальной пользы в кратчайшие сроки.

При помощи персонализированных планов тренировок вы также гарантированно получите от своих тренировок максимальный эффект. Достаточно просто задайте свою цель и уровень физподготовки, а приложение позаботится обо всем остальном.

Ключевые особенности:

  • Тренируйтесь где и когда угодно без какого либо инвентаря.
  • Выработайте привычку тренироваться с помощью нашего тренировочного марафона.
  • Соревнуйтесь с друзьями для получения дополнительной мотивации и поддержки.
  • Достигайте уровни от новичка до атлета, внося разнообразие в свои упражнения.
  • Создавайте собственные тренировки, которые будут отвечать вашим запросам и предпочтениям.
  • Тренируйтесь с удовольствием с сержантом-инструктором, чирлидершей и многими другими.
  • Достигайте результатов быстрее при помощи персональных планов тренировок, адаптированных под ваш уровень физподготовки.
  • Получайте доступ ко всем тренировкам и более чем 200 упражнениям для большего разнообразия.
  • Получайте эксклюзивную поддержку и инструкции от нашего дипломированного персонального тренера.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Seven - 7-минутная тренировка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Здоровье
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