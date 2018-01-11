Runkeeper 8.6.1 для iPhone, iPad
Популярное приложение для iPhone, iPad и iPod touch, которое с помощью GPS позволяет отслеживать физическую активность пользователя (например прогулки, пробежки,
Football Clubs Quiz 1.0 для iPhone, iPad
Football Clubs Quiz - увлекательное приложение для всех поклонников и знатоков футбола. Задача состоит в угадывании правильного названия футбольного клуба по его
Дом Болельщиков РИО-2016 1.1 для iPhone
Дом Болельщиков РИО-2016 - приложение для настоящих болельщиков, где всегда можно посмотреть соревнования, поделиться впечатлениями и узнать последние новости и
Sports.ru 5.5.0 для iPhone, iPad
Sports.ru - новостное спортивное приложение от ресурса Sports.ru о спортивных событиях со всего мира
365Scores 4.7.4 для iPhone
365Scores - информационное приложение, в котором поклонники и любители спорта смогут узнать все последние новости, результаты матчей, календари соревнований и многое
The Olympics 2.1.3 для iPhone, iPad
The Olympics - приложение с помощью которого можно всегда держать руку на пульсе событий Летней Олимпиады 2016. Позволяет не только быть в курсе самой свежей