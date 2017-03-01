UltraEdit-32 является многофункциональным многооконным редактором с гибкой и мощной системой настроек, многоязычным интерфейсом и встроенным FTP клиентом. Он предназначен для редактирования текстовых, HEX и HTML файлов, размером до 2 GB.

Имеется подсветка синтаксиса при написании программ на C/C++, VB, HTML, Java, Perl, FORTRAN и LaTex. Также, предусмотрена возможность подключения дополнительных словарей с синтаксисом других языков, библиотек тэгов и макросов. Имеется огромное количество дополнительных функций и настроек.