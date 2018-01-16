Canva для Android

Canva 1.0.2 для Android

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Описание Canva 1.0.2 для AndroidОписание   Скачать Canva 1.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (20,27 Мб) Скриншоты Canva 1.0.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Canva 1.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Canva 1.0.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Canva - удобное приложение, которое предлагает все необходимые инструменты для создания практически любых дизайнерских решений, будь то коллажи, приглашения на свадьбу, плакаты, оформление постов в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube), флаеры, открытки, баннеры для блогов и пр.

Присутствует большое количество встроенных шаблонов, библиотека с разнообразными графическими элементами и шрифтами. Благодаря наличию облачной синхронизации можно продолжить работу над проектом на другом Android-устройстве или компьютере.

Основные возможности:

  • Оформление постов в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube).
  • Создание флаеров, плакатов, баннеров для блога, приглашений, открыток, фотоколлажей и пр.
  • Наличие более 60000 готовых шаблонов и фотосеток, созданных профессиональными дизайнерами.
  • Возможность добавления текста или надписей к фотографиям и изображениям (выбор более чем из 100 шрифтов).
  • Редактирование размера шрифта, цвета, положения и угла наклона слов.
  • Более 3 миллионов изображений (фото и иллюстраций) в встроенной библиотеке.
  • Редактирование фотографий с помощью готовых фильтров или вручную изменяя их яркость, контраст и другие параметры с помощью инструментов редактирования.
  • Делитесь дизайнами прямо через социальные сети, включая Facebook, Твиттер, Pinterest, Instagram и Google+, или сохраняйте их в галерею на своем устройстве и отправляйте их по электронной почте, SMS, в WhatsApp и т.д.
Скриншоты Canva:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Canva

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