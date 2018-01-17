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Google Arts & Culture для Android

Google Arts & Culture 6.0.5 для Android

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Описание Google Arts & Culture 6.0.5 для AndroidОписание   Скачать Google Arts & Culture 6.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (6,81 Мб) Скриншоты Google Arts & Culture 6.0.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Google Arts & Culture 6.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Arts & Culture 6.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Arts & Culture – виртуальные путешествия по различным музеям, галереям и другим культурным заведениям по всему миру. Смотрите изображения, видеоролики, рукописи на обычных устройствах или в виртуальной реальности.

Основные возможности приложения:

  • Более 1200 музеев, галерей из 70 стран.
  • Увеличения масштаба экспонатов.
  • Создавайте собственные коллекции произведений искусств или просматривайте коллекции экспертов.
  • Поиск музеев и мероприятий по вашему местоположению.
  • Популярные новости из мира искусства.
  • Наводите камеру устройства на экспонат и получайте подробную информацию о нем (не для всех музеев).

Разработчик предусмотрел в приложении и развлекательный момент. Вы можете загрузить свою фотографию, и программа попробует найти вашего двойника на картинах известных художников. Обращаем внимание, что функция работает не для всех регионов.

Скриншоты Google Arts & Culture:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 13
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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