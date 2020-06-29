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Азбука Морзе для Android

Азбука Морзе 4.0 для Android

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Описание Азбука Морзе 4.0 для AndroidОписание   Скачать Азбука Морзе 4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (5,32 Мб) Скриншоты Азбука Морзе 4.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Азбука Морзе 4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Азбука Морзе 4.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Азбука Морзе — приложение для перевода текста в код Морзе и обратно. Достаточно нажать "Воспроизвести", чтобы отправить реальные сигналы Морзе с помощью вспышки и вибрации.

Присутствует возможность расшифровывать текст в коде Морзе, посылать тайные сообщения через мессенджеры и социальные сети, переводить с русского и английского в азбуку Морзе и обратно. Для воспроизведения сигнала приложению нужен доступ ко вспышке камеры.

Особенности:

  • простой интерфейс
  • используется международный стандарт
  • расшифровывает алфавит морзе
  • переводит с английского на алфавит морзе
  • переводит с русского на алфавит морзе
  • вы можете использовать вспышку камеры для передачи кода Морзе
Что нового в Азбука Морзе 4.0 для Android?
  • Переход с Java на Kotlin
  • Обновлен логотип
  • Улучшена темная тема
  • Поддержка круглых иконок
  • Поддержка адаптивных иконок
Азбука Морзе
Азбука Морзе
Азбука Морзе
Азбука Морзе
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 874
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Азбука Морзе

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