World of Warships Blitz - бесплатный MMO-экшн, который погружает пользователя в захватывающие морские баталии первой половины 20-го века. Наслаждайтесь неограниченными возможностями геймплея с четырьмя классами кораблей (эсминцы, крейсера, линкоры и авианосцы), множеством оборудования и улучшений, а также разнообразными картами, вдохновленными реальными местоположениями в Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом океанах.

На данный момент доступно шесть наций: США, Япония, Великобритания, Германия, СССР и Франция. Участвуя в боях (присутствуют одиночные бои в составе случайной команды, командные бои, кооперативные бои с ботами, компании, а также планируется запуск ранговых боев), игрок, в зависимости от личной эффективности в сражении, получает кредиты и опыт, которые затем можно потратить на модернизацию имеющихся кораблей или исследования и покупки новых.

Бои 7х7 идеально оптимизированы для мобильных устройств: они обеспечивают скорость и невидимость эсминцев, выносливость и огневую мощь линкоров, маневренность и тактическую сноровку крейсеров или многозадачность авианосцев. Возьмите штурвал, командующий, сокрушите врага и доминируйте на морских просторах.

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