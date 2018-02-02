Instagram 29.0.0.13.95 для Android Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь Надписи на Фото 2.2 для Android Надписи на Фото – добавляет на изображение надписи по готовому шаблону или макету пользователя. Экспериментируйте с различными фонами, шрифтами и цветами, добавляйте FaceMatch 2.9 для Android FaceMatch - интересное приложение для Android, позволяющее распознавать лицо на фотографии и сравнивать его с "мастер-лицом", хранящемся на сайте в Интернете

Сохранялка Фоток ВК 3.0.2 для Android Сохранялка Фоток ВК - простое в использовании приложение для портативных устройств под управлением ОС Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скачать Мои Медиа Файлы 6.8 для Android Мои Медиа Файлы – с помощью одного приложения можно открывать и просматривать вашу коллекцию музыки, видео, фотографий и документов. Все файлы будут разбиты по PhotoFunia 4.0.7.0 для Android В этом приложении вы встретите самые необычные фотоэффекты. Тут вы узнаете как будет выглядеть бигборд на Таймс сквер с вашим изображением, сможете примерять на себя