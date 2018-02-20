Guns of Boom для Android

Guns of Boom 3.0.3 для Android

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Описание Guns of Boom 3.0.3 для AndroidОписание   Скачать Guns of Boom 3.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (63,47 Мб) Скриншоты Guns of Boom 3.0.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Guns of Boom 3.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Guns of Boom 3.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Guns of Boom - отличный мобильный шутер для Android-смартфонов и планшетов. Хватайте оружие, набивайте карманы обоймами и врывайтесь на одну из красочных карт в гущу PvP-сражений. Играйте в команде, помогайте союзникам решать тактические задачи, и очень скоро вы почувствуете сладость настоящей победы!

Ключевые особенности:

  • Простое управление. Освоить игру за пару минут смогут как ветераны, так и новички: опыт в жанре FPS не имеет значения.
  • Яркая графика. Стильный и дерзкий дизайн игры никого не оставит равнодушным.
  • Динамичные сражения. Играйте в команде и разорвите противников на куски! Чем больше толку от вас на поле боя, тем лучше будет награда!
  • Убойные стволы. 48 пушек на любой вкус: автоматы, дробовики, пулеметы и винтовки. У каждой есть своя уникальная особенность: доп урон при хэдшотах, замедление врагов или даже вампиризм. Найдите свое оружие!
  • Кланы. Соберите банду, выберите эмблему, название и начните сражаться плечом к плечу! Общайтесь в особом чате, соревнуйтесь за место в клановом рейтинге и заходите в бой вместе с братьями по оружию!
  • Взрывное веселье. Накормите врагов свинцом, не вставая с дивана! Разбрасывайте гранаты, вонзайте ножи в спины снайперов и стреляйте по головам.
Скриншоты Guns of Boom:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыОнлайн клиенты - Экшен и 3D
 Программа Guns of Boom отмечена редакцией SoftPortal.com
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