BarbarQ - глобальная потасовка дикарей и варваров со всех уголков земного шара. Присутствует возможность сыграть в оффлайн игру с несколькими уровнями сложности, сразиться в онлайн дуэли с реальными игроками в режиме реального времени или пройти квест. Рецепт успеха прост - ешьте грибы и грабьте соперников. Ну и конечно собирайте бонусы и вовремя их активируйте.

Присутствует возможность собирать коллекции разнообразных атрибутов, усиливающих определенные навыки, использовать питомцев, выступающих в роли помощника. Также можно просматривать свои достижения и награды, вступать в гильдии, общаться в чате с другими игроками и многое другое.

Побеждайте оппонентов, чтобы зарабатывать высокие очки. Сражайтесь до последней секунды и выигрывайте битвы!

Ключевые особенности и преимущества: