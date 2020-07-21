BarbarQ для Android

BarbarQ 1579 для Android

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Описание BarbarQ 1579 для AndroidОписание   Скачать BarbarQ 1579 для AndroidСКАЧАТЬ (91,95 Мб) Скриншоты BarbarQ 1579 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика BarbarQ 1579 для AndroidСтатистика   Отзывы о BarbarQ 1579 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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BarbarQ - глобальная потасовка дикарей и варваров со всех уголков земного шара. Присутствует возможность сыграть в оффлайн игру с несколькими уровнями сложности, сразиться в онлайн дуэли с реальными игроками в режиме реального времени или пройти квест. Рецепт успеха прост - ешьте грибы и грабьте соперников. Ну и конечно собирайте бонусы и вовремя их активируйте.

Присутствует возможность собирать коллекции разнообразных атрибутов, усиливающих определенные навыки, использовать питомцев, выступающих в роли помощника. Также можно просматривать свои достижения и награды, вступать в гильдии, общаться в чате с другими игроками и многое другое.

Побеждайте оппонентов, чтобы зарабатывать высокие очки. Сражайтесь до последней секунды и выигрывайте битвы!

Ключевые особенности и преимущества:

  • Инновационный и затягивающий гемплей.
  • Несложное управление игры с джойстиком.
  • Пиксельный арт дизайн игры.
  • Побеждайте соперников со своей стратегией и сыгранностью.
  • Конкурентный режим с лестничной системой.
BarbarQ
BarbarQ
BarbarQ
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 481
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D - Онлайн клиенты
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Отзывы о программе BarbarQ

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Отзывов о программе BarbarQ 1579 для Android пока нет, можете добавить...

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