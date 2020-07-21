Critter Clash 3.1.5 для Android
Увлекательные дуэли на рогатках в реальном времени для устройств на базе Андроид. Вооружитесь рогаткой и проложите себе путь к победе, сбивая противников с вершин
Ам Ням: Погоня 1.0.1 для Android
Увлекательный и динамичный раннер для Android, который придется по душе поклонникам обаятельного сладкоежки Ам Няма и его друзей из вселенной Cut the Rope.
Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра 1.0.4 для Android
Официальная игра по мотивам популярного мультсериала Леди Баг и Супер-Кот, в котором любимые герои будут спасать Париж от таинственного суперзлодея Бражника и его
MARVEL: Битва чемпионов 27.2.0 для Android
Отличный файтинг на основе вселенной Marvel. Можно сражаться за любого супергероя или суперзлодея, будь то Капитан Америка, Железный Человек, Халк, Дэдпул или Танос
Gangstar City 2.1.3 для Android
Gangstar City – окунитесь в мир грабежей и насилия, участвуя в делах уличной банды. Помимо «банальных» гангстерских дел, связанных со сбором денег с магазинов и
World of Warships Blitz 3.0.0 для Android
Бесплатная мобильная многопользовательская игра от компании Wargaming, которая позволяет встать за штурвал линкоров, крейсеров, эсминцев и авианосцев из США, Японии,