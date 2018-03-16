Cтаканчик - за 5 минут, пока вы пьете кофе, вы можете узнать необычайно много удивительной и необыкновенной информации. Не верите?

А вы знали что, история бумажного стаканчика из которых мы привыкли пить кофе и который изображен на иконке, началась в далеком 1907 году! Американцы из Канзаса Лоуренс Луэллен и Хью Мур для своих автоматов по продаже газировки сделали первый бумажный стаканчик.

Настолько вовремя появились эти бумажные стаканчики, что они быстро завоевали популярность в Америке и по всему миру. Через пять лет стаканчики использовались везде: и в торговых автоматах, и кафе, и школах, и поездах, и офисах.

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