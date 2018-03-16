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Cтаканчик для Android

Cтаканчик 1.4.0 для Android

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Описание Cтаканчик 1.4.0 для AndroidОписание   Скачать Cтаканчик 1.4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (9,32 Мб) Скриншоты Cтаканчик 1.4.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Cтаканчик 1.4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Cтаканчик 1.4.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Cтаканчик - за 5 минут, пока вы пьете кофе, вы можете узнать необычайно много удивительной и необыкновенной информации. Не верите?

А вы знали что, история бумажного стаканчика из которых мы привыкли пить кофе и который изображен на иконке, началась в далеком 1907 году! Американцы из Канзаса Лоуренс Луэллен и Хью Мур для своих автоматов по продаже газировки сделали первый бумажный стаканчик.

Настолько вовремя появились эти бумажные стаканчики, что они быстро завоевали популярность в Америке и по всему миру. Через пять лет стаканчики использовались везде: и в торговых автоматах, и кафе, и школах, и поездах, и офисах.

Для прочтения этого кусочка из истории у вас ушло примерно 25 секунд, так как средняя скорость чтения человека составляет 1500 знаков в минуту!

Представьте сколько удивительного, необычного, невероятного и интересного проходит мимо нас каждый день.

Это лучшее приложение о самом интересном и необычном. Тысячи научных статей и психологических тестов помогут каждый день развиваться и взглянуть на мир другими глазами.

Скриншоты Cтаканчик:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Cтаканчик

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