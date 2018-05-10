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Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра для Android

Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра 1.0.4 для Android

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Описание Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра 1.0.4 для AndroidОписание   Скачать Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра 1.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (98,6 Мб) Скриншоты Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра 1.0.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра 1.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра 1.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра - спасайте Париж вместе с героями известного мультсериала в увлекательном и невероятно веселом раннере!

Париж в опасности. И только вы можете спасти свой любимый город от разрушения! Превращайтесь в невероятных супергероев — Леди Баг и Супер-Кота — и окунитесь в мир мультсериала! Вам предстоит бегать, прыгать и уклоняться от препятствий на улицах Парижа, чтобы победить суперзлодеев.

Для всех вокруг вы ничем не примечательный подросток, однако у вас есть СЕКРЕТ. Днем вы учитесь в школе, а ночью превращаетесь в супергероя. Город любви в опасности! Таинственный суперзлодей Бражник и его злобные акумы хотят захватить Париж. Только вы можете спасти город!

Особенности:

  • Перепрыгивайте с крыши на крышу и бегайте по улочкам, чтобы спасти город!
  • Уклоняйтесь от препятствий на своем пути!
  • Играйте за Маринетт и Леди Баг, а также за Эдриана и Супер-Кота!
  • Собирайте предметы и другие сюрпризы, исследуя Париж!
  • Собирайте классные усилители!
Скриншоты Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЭкшен и 3D
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