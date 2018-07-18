IGTV для Android

IGTV 54.0.0.14.82 для Android

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Описание IGTV 54.0.0.14.82 для AndroidОписание   Скачать IGTV 54.0.0.14.82 для AndroidСКАЧАТЬ (31,1 Мб) Скриншоты IGTV 54.0.0.14.82 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика IGTV 54.0.0.14.82 для AndroidСтатистика   Отзывы о IGTV 54.0.0.14.82 для AndroidОтзывы (0)  
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IGTV - видео-сервис от разработчиков социальной сети Instagram, который позволяет пользователям просматривать вертикальные ролики (длительностью от 15 секунд до 60 минут) с эффектами и стикерами.

Видео рассортированы по четырем вкладкам: "Для Вас", "Подписки", "Популярные" и "Смотреть дальше". Ролики можно комментировать, отправлять друзьям в Direct и делиться ими в «Историях».

Ключевые особенности:

  • Скачивание и вход с помощью учетных данных аккаунта Instagram.
  • Смотрите видео блогеров, на которых вы уже подписаны, или тех, кто может вам понравиться. Видео подбираются специально для вас.
  • Поиск видео или каналов.
  • Возможность оставлять отметки "Нравится" или комментарии к видео и отправлять их друзьям в Direct.
  • Поиск блогеров с возможностью подписываться на них прямо в IGTV, чтобы следить за тем, что они публикуют в Instagram.
Скриншоты IGTV:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - другое
 Программа IGTV отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе IGTV

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