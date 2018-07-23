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Сон малышей - белый шум для Android

Сон малышей - белый шум 1.3.1 для Android

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Описание Сон малышей - белый шум 1.3.1 для AndroidОписание   Скачать Сон малышей - белый шум 1.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (12,9 Мб) Скриншоты Сон малышей - белый шум 1.3.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Сон малышей - белый шум 1.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Сон малышей - белый шум 1.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Сон малышей - белый шум - приложение предлагает подборку успокаивающих звуков и колыбельных, благодаря которым можно уложить спать даже самого неугомонного малыша. Присутствует простой таймер, который позволит вам экономить заряд аккумулятора. Программа не требует Интернет-подключения.

Маленьким детям нравится белый шум, поскольку находясь в утробе матери они привыкают к внешним шумам. Фоновый белый шум, оказывает успокаивающее действие на малыша и напоминает звуки, которые он слышал до рождения.

Ключевые особенности:

  • Включает звуки дождя, леса, океана, ветра, реки, биения сердца, потрескивания ночного костра, автомобиля, поезда, самолета и пр., а также 4 ласковые колыбельные.
  • Позволяет малышам справиться со стрессом.
  • Помогает малышам уснуть.
  • Помогает малышам меньше плакать.
  • Поможет и родителям спать лучше.
Скриншоты Сон малышей - белый шум:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Здоровье
 Программа Сон малышей - белый шум отмечена редакцией SoftPortal.com
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