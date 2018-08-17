InSSIDer 4.4.0.6 / 3.1.2.1 Home
InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор
PingPlotter 5.5.13
PingPlotter - очень удобная бесплатная утилита для диагностики IP-сетей, сочетающая в себе базовые команды Ping и Traceroute (трассировка маршрута). Трассировка
Wireshark 2.6.2
Wireshark - утилита для детального анализа сетевых пакетов локальных сетей в реальном времени, с возможностью отображения значения каждого поля протокола любого
UltraVNC 1.2.2.1
UltraVNC - программа для управления удаленным компьютером. Может соединяться с удаленным компьютером через Интернет или локальную сеть, передавая изображение
TCPView 3.05
TCPView - крошечная, не требующая установки утилита, которая показывает все TCP и UDP на вашем компьютере, удаленный адрес, с которым было установлено соединение, и
Wireless Network Watcher 2.18
Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая сканирует беспроводные сети и отображает список всех подключенных в