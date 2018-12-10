Shadow of Death: Dark Knight - оффлайн-файтинг в стиле фентези-RPG, в котором игроку предстоит выбрать одного из четырех уникальных рыцарей теней, экипировать его и отправиться покорять враждебный мир теней.

По сюжету некогда процветающее королевство Аврора пало и древняя тьма возродилась и покорила земли грубой силой. Ослепленный своей жаждой силы и забытых знаний, король обрек свой народ на разруху. Люди плачут, потеряв всякую надежду. Единственный кто может помешать окончательной гибели народа - одинокий темный рыцарь, потерявший память. Выбранный судьбой, он один идет по шепчущим теням.

У каждого теневого рыцаря свой собственный уникальный игровой стиль. Игрок может сам выбирать, как он будет развивать своего персонажа. Для исследования доступно большое древо навыков и обширная система вооружения, которая приветствует эксперименты с самыми различными комбинациями оружия и брони.

Ключевые особенности: