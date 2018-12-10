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Shadow of Death: Dark Knight для Android

Shadow of Death: Dark Knight 1.42.1.1 для Android

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Описание Shadow of Death: Dark Knight 1.42.1.1 для AndroidОписание   Скачать Shadow of Death: Dark Knight 1.42.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (89,17 Мб) Скриншоты Shadow of Death: Dark Knight 1.42.1.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Shadow of Death: Dark Knight 1.42.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Shadow of Death: Dark Knight 1.42.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Shadow of Death: Dark Knight - оффлайн-файтинг в стиле фентези-RPG, в котором игроку предстоит выбрать одного из четырех уникальных рыцарей теней, экипировать его и отправиться покорять враждебный мир теней.

По сюжету некогда процветающее королевство Аврора пало и древняя тьма возродилась и покорила земли грубой силой. Ослепленный своей жаждой силы и забытых знаний, король обрек свой народ на разруху. Люди плачут, потеряв всякую надежду. Единственный кто может помешать окончательной гибели народа - одинокий темный рыцарь, потерявший память. Выбранный судьбой, он один идет по шепчущим теням.

У каждого теневого рыцаря свой собственный уникальный игровой стиль. Игрок может сам выбирать, как он будет развивать своего персонажа. Для исследования доступно большое древо навыков и обширная система вооружения, которая приветствует эксперименты с самыми различными комбинациями оружия и брони.

Ключевые особенности:

  • Классический файтинг со смесью магии и оружия.
  • Интуитивное управление.
  • Отличная анимация и графика оптимизированная для мобильных устройств.
  • Зрелищные магические эффекты и легендарные боевые комбо.
  • Для прохождения кампании не требуется подключение к Интернету.
  • Возможность сразиться на арене с другими игроками в режиме реального времени.
Скриншоты Shadow of Death: Dark Knight:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
 Программа Shadow of Death: Dark Knight отмечена редакцией SoftPortal.com
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