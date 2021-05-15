BombSquad – «взрывная» мультиплеерная игра, в которой, в прямом смысле нужно взрывать своих оппонентов. В приложении присутствует и одиночная игра, но взрывать ботов не так весело, как других игроков.

Игра позволяет играть на одном устройство компании из 8 человек, а в качестве контроллеров использовать мобильные устройства. Игроки могут выбирать серию Захват флага или Эпический смертельный бой замедленного действия. Веселые серии мини-игр включают забавные условия – это может быть отсутствие гравитации или спортивные площадки.