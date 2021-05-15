BombSquad для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Eric Froemling
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 468 | Статистика
|Размер:
|77,22 Мб
|СКАЧАТЬ
BombSquad – «взрывная» мультиплеерная игра, в которой, в прямом смысле нужно взрывать своих оппонентов. В приложении присутствует и одиночная игра, но взрывать ботов не так весело, как других игроков.
Игра позволяет играть на одном устройство компании из 8 человек, а в качестве контроллеров использовать мобильные устройства. Игроки могут выбирать серию Захват флага или Эпический смертельный бой замедленного действия. Веселые серии мини-игр включают забавные условия – это может быть отсутствие гравитации или спортивные площадки.
1.6: Новая функция частного хостинга: приглашайте друзей играть на выделенных облачных серверах.
1.6.3:
- Исправлены некоторые случаи, когда функция частной вечеринки могла быть недоступна
- Исправлен доступ по telnet для моддеров.
- Другие исправления и улучшения производительности.
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