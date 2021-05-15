BombSquad для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 468 | Статистика
Размер:77,22 Мб
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BombSquad скриншот № 4

BombSquad – «взрывная» мультиплеерная игра, в которой, в прямом смысле нужно взрывать своих оппонентов. В приложении присутствует и одиночная игра, но взрывать ботов не так весело, как других игроков.  

Игра позволяет играть на одном устройство компании из 8 человек, а в качестве контроллеров использовать мобильные устройства.  Игроки могут выбирать серию Захват флага или Эпический смертельный бой замедленного действия. Веселые серии мини-игр включают забавные условия – это может быть отсутствие гравитации или спортивные площадки. 

Что нового в BombSquad 1.6.3?

1.6: Новая функция частного хостинга: приглашайте друзей играть на выделенных облачных серверах.

1.6.3:

  • Исправлены некоторые случаи, когда функция частной вечеринки могла быть недоступна
  • Исправлен доступ по telnet для моддеров.
  • Другие исправления и улучшения производительности.
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