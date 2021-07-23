Cover Fire - шутер от первого лица с отличной графикой, в которой вы будете сражатся против корпорации Tetracorp. В игре вам предстоит создать свою собственную команду. Как лидер мятежа, вы столкнетесь с армией Tetracort: элитные солдаты, хорошо подготовленные убийцы, а так же с механическими роботами и мощными танками.

Особенности игры: