Cover Fire для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.21.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Viva Games Studios
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,33 Мб
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Cover Fire - шутер от первого лица с отличной графикой, в которой вы будете сражатся против корпорации Tetracorp. В игре вам предстоит создать свою собственную команду. Как лидер мятежа, вы столкнетесь с армией Tetracort: элитные солдаты, хорошо подготовленные убийцы, а так же с механическими роботами и мощными танками.
Особенности игры:
- Настраиваемые элементы управления.
- Возможность менять своих бойцов прямо во время сражения.
- Превосходных арсенал поразительного вооружения;
- 12 новых глав в захватывающем режиме истории.
- Снайперские онлайн-турниры.
- Новое оффлайн событие с зомби.
- Исправлены ошибки
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