Cover Fire для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.21.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,33 Мб
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Cover Fire скриншот № 2
Cover Fire скриншот № 3
Cover Fire скриншот № 4

Cover Fire - шутер от первого лица с отличной графикой, в которой вы будете сражатся против корпорации Tetracorp. В игре вам предстоит создать свою собственную команду. Как лидер мятежа, вы столкнетесь с армией Tetracort: элитные солдаты, хорошо подготовленные убийцы, а так же с механическими роботами и мощными танками.

Особенности игры:

  • Настраиваемые элементы управления.
  • Возможность менять своих бойцов прямо во время сражения.
  • Превосходных арсенал поразительного вооружения;
  • 12 новых глав в захватывающем режиме истории.
  • Снайперские онлайн-турниры.
  • Новое оффлайн событие с зомби.
Что нового в Cover Fire 1.21.18?
  • Исправлены ошибки
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