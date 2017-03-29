uTorrent для Windows

uTorrent 3.5.0 Build 43580

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание uTorrent 3.5.0 Build 43580Описание   Скачать uTorrent 3.5.0 Build 43580СКАЧАТЬ (1,87 Мб) Скриншоты uTorrent 3.5.0 Build 43580Скриншоты (11)   Статистика uTorrent 3.5.0 Build 43580Статистика   Отзывы о uTorrent 3.5.0 Build 43580Отзывы (378)  
Оцените программу!
4.65 из 5, всего оценок - 3447
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей функциональности и небольшому размеру заслуженно является лидером среди программ данной категории. К достоинствам uTorrent можно отнести многопоточную загрузку файлов, распределение полосы пропускания, установку ограничения загрузки/раздачи, удаленное управление через web-интерфейс, а также среди нововведений появились такие полезные функции, как стриминг видео (предварительный просмотр скачиваемого материала) и наличие системы рейтингов и комментирования торрентов.

Кроме того, у пользователей uTorrent появилась возможность поделиться контентом с друзьями. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо просто перетащить выбранные файлы в соответствующую область главного окна программы ("Drop files to send"), после чего автоматически генерируется торрент, ссылку на который можно раздавать всем желающим.

Что нового в uTorrent 3.5.0 Build 43580?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты uTorrent:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)149 / 4 260 678
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен
 Программа uTorrent отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе uTorrent

Artem про uTorrent 3.4.9 Build 43085 [15-02-2017]

Спасибо. А ссылку можно забрать с основного окна?
4 | 1 | Ответить

Злата про uTorrent 3.4.9 Build 43085 [27-01-2017]

Спасибо Владу за урок. Случайно прочла комменты, нашла его пошаговую инструкцию , и..О, чудо, я наконец то без рекламы..Слава русским хакерам!
4 | 2 | Ответить

MIB30 в ответ Злата про uTorrent 3.4.9 Build 43085 [05-02-2017]

Поделись и снами как убрать эту ***** рекламу..
| | Ответить

Krit в ответ MIB30 про uTorrent 3.4.9 Build 43085 [06-02-2017]

Внимательно читайте все отзывы. Там все есть.
| | Ответить

arutya про uTorrent 3.4.6 build 42178 [12-08-2016]

Привет, хочу спросить нахера ваш сайт существует чтобы меня на сайт разработчика закидывать? Я зашел скачать программу, а не спросить, как пройти на сайт разработчика.
11 | 5 | Ответить

Вячеслав про uTorrent 3.4.5 Build 41865 [02-03-2016]

Поражает тупизм некоторых людей.Если руки кривые-это болезнь,лечить надо.
Накрылась старая версия 3.4.2.
Снёс старую,загнал последнюю 3.4.5.
Версия на русском.Думал,что придётся все пути заново переписывать,ан нет-сохранились все старые настройки.Да и торрент-файлы все на месте оказались.Средняя скорость загрузки 8-10 МБ/с.
| 19 | Ответить

Сергей В О в ответ Вячеслав про uTorrent 3.4.6 build 42178 [07-05-2016]

Терпимее надо относится к людям. Не все, как Вы, сразу родились программистами-хакерами, они с чего-то начинали(ют)...
| 1 | Ответить

KiM38RuS про uTorrent 3.4.5 Build 41865 [26-02-2016]

Странные какие-то отзывы за ноябрь 2015-го... 0_о Говорят про какие-то вирусы, какую-то рекламу, какую-то засоряемость... Я юзаю актуальные версии вот уже лет шесть и ни разу ничего такого не было! =) Конечно, если ты качаешь откуда попало и не выключаешь рекламу, будут и вирусы, и, собственно, реклама, но насколько же ленивым и невежественным для этого надо быть???
Всем пис!
Хейтерам мут! xD
4 | 5 | Ответить

Читать все отзывы (378) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Файловый обмен"
 

uTorrent 3.4.9 Build 43085

µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей функциональности и небольшому размеру заслуженно является лидером среди программ данной категории. К достоинствам µTorrent можно отнести

SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.4.152

SHAREit - отличная программа для быстрого и удобного обмена файлами в одной Wi-Fi сети между разными устройствами, работающих на разных осях. Нет никаких ограничений по количеству и объему, можно передать абсолютно любой файл на скорости до 20 Mб/с

юБар 1.7.2.4

uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для поиска любых файлов, будь то фильм, сериал, игра, книга или программа

MediaGet 2.01.3720

MediaGet - популярная программа для поиска и скачивания любых фильмов, музыки, программ, игр и т.д. с торрент-трекеров и пиринговых сетей на максимальной скорости, без каких-либо ограничений и без регистрации. Содержит встроенный медиапроигрыватель

qBittorrent 3.3.10

QBittorrent - простой в использовании клиент файлообменной P2P-сети BitTorrent, который предлагает широкий выбор функциональных инструментов, как например возможность создания торрентов, удаленное управление через веб-интерфейс, поддержка UPnP/NAT-PMP

BitTorrent Free 7.9.9 Build 43389

BitTorrent - популярный клиент для работы с p2p-сетями, с помощью которого пользователь можно быстро скачивать из сети Интернет файлы большого размера, будь то фильмы, музыка, игры, приложения, книги, CD и DVD образы дисков и многое другое

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

uTorrent

Virtual DJ

Google Chrome

Adobe Reader

SiSoftware Sandra Lite

Weather Watcher Live

WavePad

AIDA64 Extreme Edition

EMDB

XviD4PSP

Total Commander

RoboForm

Skype

GPU-Z

Opera

iTunes

Балаболка

Adguard

Mozilla Firefox

ProgDVB

 
 