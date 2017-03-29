µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей функциональности и небольшому размеру заслуженно является лидером среди программ данной категории. К достоинствам uTorrent можно отнести многопоточную загрузку файлов, распределение полосы пропускания, установку ограничения загрузки/раздачи, удаленное управление через web-интерфейс, а также среди нововведений появились такие полезные функции, как стриминг видео (предварительный просмотр скачиваемого материала) и наличие системы рейтингов и комментирования торрентов.
Кроме того, у пользователей uTorrent появилась возможность поделиться контентом с друзьями. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо просто перетащить выбранные файлы в соответствующую область главного окна программы ("Drop files to send"), после чего автоматически генерируется торрент, ссылку на который можно раздавать всем желающим.
Спасибо. А ссылку можно забрать с основного окна? 4 | 1 | Ответить
Злата про uTorrent 3.4.9 Build 43085 [27-01-2017]
Спасибо Владу за урок. Случайно прочла комменты, нашла его пошаговую инструкцию , и..О, чудо, я наконец то без рекламы..Слава русским хакерам! 4 | 2 | Ответить
MIB30 в ответ Злата про uTorrent 3.4.9 Build 43085 [05-02-2017]
Поделись и снами как убрать эту ***** рекламу.. | | Ответить
Krit в ответ MIB30 про uTorrent 3.4.9 Build 43085 [06-02-2017]
Внимательно читайте все отзывы. Там все есть. | | Ответить
arutya про uTorrent 3.4.6 build 42178 [12-08-2016]
Привет, хочу спросить нахера ваш сайт существует чтобы меня на сайт разработчика закидывать? Я зашел скачать программу, а не спросить, как пройти на сайт разработчика. 11 | 5 | Ответить
Вячеслав про uTorrent 3.4.5 Build 41865 [02-03-2016]
Поражает тупизм некоторых людей.Если руки кривые-это болезнь,лечить надо.
Накрылась старая версия 3.4.2.
Снёс старую,загнал последнюю 3.4.5.
Версия на русском.Думал,что придётся все пути заново переписывать,ан нет-сохранились все старые настройки.Да и торрент-файлы все на месте оказались.Средняя скорость загрузки 8-10 МБ/с. | 19 | Ответить
Сергей В О в ответ Вячеслав про uTorrent 3.4.6 build 42178 [07-05-2016]
Терпимее надо относится к людям. Не все, как Вы, сразу родились программистами-хакерами, они с чего-то начинали(ют)... | 1 | Ответить
KiM38RuS про uTorrent 3.4.5 Build 41865 [26-02-2016]
Странные какие-то отзывы за ноябрь 2015-го... 0_о Говорят про какие-то вирусы, какую-то рекламу, какую-то засоряемость... Я юзаю актуальные версии вот уже лет шесть и ни разу ничего такого не было! =) Конечно, если ты качаешь откуда попало и не выключаешь рекламу, будут и вирусы, и, собственно, реклама, но насколько же ленивым и невежественным для этого надо быть???
Всем пис!
Хейтерам мут! xD 4 | 5 | Ответить
µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей функциональности и небольшому размеру заслуженно является лидером среди программ данной категории. К достоинствам µTorrent можно отнести
SHAREit - отличная программа для быстрого и удобного обмена файлами в одной Wi-Fi сети между разными устройствами, работающих на разных осях. Нет никаких ограничений по количеству и объему, можно передать абсолютно любой файл на скорости до 20 Mб/с
uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для поиска любых файлов, будь то фильм, сериал, игра, книга или программа
MediaGet - популярная программа для поиска и скачивания любых фильмов, музыки, программ, игр и т.д. с торрент-трекеров и пиринговых сетей на максимальной скорости, без каких-либо ограничений и без регистрации. Содержит встроенный медиапроигрыватель
QBittorrent - простой в использовании клиент файлообменной P2P-сети BitTorrent, который предлагает широкий выбор функциональных инструментов, как например возможность создания торрентов, удаленное управление через веб-интерфейс, поддержка UPnP/NAT-PMP
BitTorrent - популярный клиент для работы с p2p-сетями, с помощью которого пользователь можно быстро скачивать из сети Интернет файлы большого размера, будь то фильмы, музыка, игры, приложения, книги, CD и DVD образы дисков и многое другое