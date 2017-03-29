µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей функциональности и небольшому размеру заслуженно является лидером среди программ данной категории. К достоинствам uTorrent можно отнести многопоточную загрузку файлов, распределение полосы пропускания, установку ограничения загрузки/раздачи, удаленное управление через web-интерфейс, а также среди нововведений появились такие полезные функции, как стриминг видео (предварительный просмотр скачиваемого материала) и наличие системы рейтингов и комментирования торрентов.

Кроме того, у пользователей uTorrent появилась возможность поделиться контентом с друзьями. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо просто перетащить выбранные файлы в соответствующую область главного окна программы ("Drop files to send"), после чего автоматически генерируется торрент, ссылку на который можно раздавать всем желающим.