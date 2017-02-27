The Bat! Voyager - это мобильный почтовый клиент, который работает с любым портативным носителем информации: "флэшки", конверторы из USB в IDE, и так далее. The Bat! Voyager создан для того, чтобы получать и отправлять письма с любого компьютера. The Bat! Voyager сохранит Ваши личные шаблоны писем, защитит почту от вирусов, червей и других вредоносных программ.
The Bat! Voyager шифрует вашу базу писем паролем, то есть делает ваши личные данные действительно личными. Если портативный носитель утерян, или похищен - неразглашение ваших данных гарантировано. Потеряв "флэшку", вы теряете лишь недорогой носитель информации, ведь вся переписка хранится в файлах резервных копий, которые вы делаете на стационарных компьютерах.
Восстановление данных из резервной копии на "флэшку" занимает всего несколько минут.
С программой "The Bat! Voyager" Вы получите возможность:
Писать и отправлять письма с любого компьютера;
Производить поиск по базе писем в любое время;
Держать списки адресатов всегда под рукой;
Иметь доступ к архиву почты в любое время.
Важно! Чтобы получить доступ к использованию The Bat! Voyager, необходимо приобрести The Bat! Professional. Получив регистрационный ключ для The Bat! Professional, вы сможете активизировать для использования программу The Bat! Voyager.
Я не понимаю, почему программа с пробным периодом называется условно-бесплатной? Условно-бесплатная это когда не берут деньги, но ограничивают функционал, показывают рекламу, не разрешают использовать в коммерческих целях и так далее. А с этой точки зрения ЛЮБАЯ программа условно-бесплатная, например - все продукты adobe, средства разработки, операционки, офис от МС - все можно попробовать, они тоже условно бесплатные? Чушь... | 1 | Ответить
Александр про The Bat! Voyager 6.2.2.10 [04-02-2014]
Для дураков, программа считается условно бесплатной в которой есть срок бесплатного использования например 14 дней и более или менее, а потом надо платить, либо переустанавливать и снова все настраивать. тот же фотошоп, тоже условно бесплатный. | | Ответить
entilza про The Bat! Voyager 5.0.9 [23-04-2011]
)) никто и не говорил что она бесплатная, а переносимая!!! | | Ответить
Гера про The Bat! Voyager 3.95.06 [15-03-2007]
Как её запустить, условно беcплатно?
Требует номер заказа | | Ответить
connstance про The Bat! Voyager 3.86.03 [24-01-2007]