5 The Bat! Voyager - это мобильный почтовый клиент, который работает с любым портативным носителем информации: "флэшки", конверторы из USB в IDE, и так далее. The Bat! Voyager создан для того, чтобы получать и отправлять письма с любого компьютера. The Bat! Voyager сохранит Ваши личные шаблоны писем, защитит почту от вирусов, червей и других вредоносных программ. The Bat! Voyager шифрует вашу базу писем паролем, то есть делает ваши личные данные действительно личными. Если портативный носитель утерян, или похищен - неразглашение ваших данных гарантировано. Потеряв "флэшку", вы теряете лишь недорогой носитель информации, ведь вся переписка хранится в файлах резервных копий, которые вы делаете на стационарных компьютерах. Восстановление данных из резервной копии на "флэшку" занимает всего несколько минут.

С программой "The Bat! Voyager" Вы получите возможность: Писать и отправлять письма с любого компьютера;

Производить поиск по базе писем в любое время;

Держать списки адресатов всегда под рукой;

Иметь доступ к архиву почты в любое время. Важно! Чтобы получить доступ к использованию The Bat! Voyager, необходимо приобрести The Bat! Professional. Получив регистрационный ключ для The Bat! Professional, вы сможете активизировать для использования программу The Bat! Voyager. The Bat! Home для Windows

