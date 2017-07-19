Media Player Codec Pack 4.4.5
Media Player Codec Pack - пакет кодеков для воспроизведения практически всех современных аудио и видео форматов, включая XCD, VCD, SVCD и DVD. Включает в себя
K-Lite Codec Pack Update 13.3.4 Build 20170712
K-Lite Codec Pack Update - пакет обновлений кодеков, фильтров DirectShow и сопутствующих утилит из популярного набора кодеков K-Lite Codec Pack, предназначенного для
MediaCoder 0.8.49.5890
MediaCoder - Бесплатный аудио/видео транскодер, который объединил в себе множество разработок в один сборник с удобным и понятным интерфейсом
Windows 7 Codec Pack 4.1.7
Windows 7 - набор самых необходимых кодеков для просмотра видео наиболее популярных форматов, а также прослушивания аудио файлов. В состав пакета вошли такие
AC3Filter 2.6.0b
AC3Filter - высококачественный аудио декодер и фильтр, способный обрабатывать звук из любого источника в режиме реального времени. Присутствует возможность
K-Lite Codec Tweak Tool 6.2.0
K-Lite Codec Tweak Tool - программа позволяет настраивать и в полной мере контролировать поведение установленных в системе кодеков и всевозможных фильтров (более