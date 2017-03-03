Оцените программу!

4.89 из 5, всего оценок - 18 Рейтинг программы - 4.89 из 5

1

2

3

4

5 PSPad - бесплатный текстовый редактор для программистов. Рекомендуется к употреблению людям, которые: работают одновременно с разными языками программирования;

предпочитают подсвеченный исходный код;

умеют и любят пользоваться клавиатурой;

мечтают о маленьком инструменте с простым управлением и мощными возможностями редактора кода;

подыскивают инструмент для работы с тестом plain text;

хотят пользоваться профессиональным инструментом, не платить денег, и при этом не воровать! Возможности PSPad: работа с проектами

работа над несколькими документами одновременно (MDI)

Сохранение экранной сессии. При следующем входе PSPad автоматически откроет все открытые на момент закрытия файлы

FTP клиент - вы можете редактировать файлы прямо с web-сервера

поддержка макросов записывать, сохранять и загружать макросы

поиск и замена в файлах

сравнение текстов с разноцветной подсветкой различий

шаблоны (HTML-теги, скрипты, шаблоны кода...)

инсталляция содержит шаблоны для HTML, PHP, Pascal, JScript, VBScript, MySQL, MS-Dos, Perl,...

подсветка синтаксиса применяется автоматически согласно типа файла

Определяемые пользователем стили подсветки для экзотических синтаксисов

автокоррекция

интеллектуальный встроенный HTML-предпросмотр используя IE и Mozilla

полноценный HEX редактор

вызов внешних программ, отдельно для каждой среды разработки

внешний компилятор с перехватом вывода, окном лога и парсер логов для каждой среды создают эффект "IDE"

цветная подсветка синтаксиса для печати и допечатный предпросмотр

интегрирована TiDy-библиотека для форматирования и проверки HTML-кода, конверсии в CSS, XML, XHTML

встроенная свободная версия CSS-редактора TopStyle Lite

экспорт кода с подсветкой в форматах RTF, HTML, TeX в файл или буфер обмена

вертикальное выделение, закладки, метки, нумерация строк ...

переформатирование и сжатие HTML-кода, изменения регистра слов, тэгов, букв

сортировка строк с возможностью сортировать по заданному столбцу, с параметром удаления дубликатов

Таблица ASCII-символов с приведением соответствия HTML-мнемоник

Навигатор кода для Pascal, INI, HTML, XML, PHP, и многих других в будущем

проверка правописания

встроенный веб-браузер с поддержкой APACHE

подсветка парных скобок... Дополнительные файлы к программе: Русский словарь проверки правописания (1.99 Мб)