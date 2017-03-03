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PSPad 4.6.2 build 2750
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4.89 из 5, всего оценок - 18
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- Рейтинг программы - 4.89 из 5
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PSPad - бесплатный текстовый редактор для программистов. Рекомендуется к употреблению людям, которые:
- работают одновременно с разными языками программирования;
- предпочитают подсвеченный исходный код;
- умеют и любят пользоваться клавиатурой;
- мечтают о маленьком инструменте с простым управлением и мощными возможностями редактора кода;
- подыскивают инструмент для работы с тестом plain text;
- хотят пользоваться профессиональным инструментом, не платить денег, и при этом не воровать!
Возможности PSPad:
- работа с проектами
- работа над несколькими документами одновременно (MDI)
- Сохранение экранной сессии. При следующем входе PSPad автоматически откроет все открытые на момент закрытия файлы
- FTP клиент - вы можете редактировать файлы прямо с web-сервера
- поддержка макросов записывать, сохранять и загружать макросы
- поиск и замена в файлах
- сравнение текстов с разноцветной подсветкой различий
- шаблоны (HTML-теги, скрипты, шаблоны кода...)
- инсталляция содержит шаблоны для HTML, PHP, Pascal, JScript, VBScript, MySQL, MS-Dos, Perl,...
- подсветка синтаксиса применяется автоматически согласно типа файла
- Определяемые пользователем стили подсветки для экзотических синтаксисов
- автокоррекция
- интеллектуальный встроенный HTML-предпросмотр используя IE и Mozilla
- полноценный HEX редактор
- вызов внешних программ, отдельно для каждой среды разработки
- внешний компилятор с перехватом вывода, окном лога и парсер логов для каждой среды создают эффект "IDE"
- цветная подсветка синтаксиса для печати и допечатный предпросмотр
- интегрирована TiDy-библиотека для форматирования и проверки HTML-кода, конверсии в CSS, XML, XHTML
- встроенная свободная версия CSS-редактора TopStyle Lite
- экспорт кода с подсветкой в форматах RTF, HTML, TeX в файл или буфер обмена
- вертикальное выделение, закладки, метки, нумерация строк ...
- переформатирование и сжатие HTML-кода, изменения регистра слов, тэгов, букв
- сортировка строк с возможностью сортировать по заданному столбцу, с параметром удаления дубликатов
- Таблица ASCII-символов с приведением соответствия HTML-мнемоник
- Навигатор кода для Pascal, INI, HTML, XML, PHP, и многих других в будущем
- проверка правописания
- встроенный веб-браузер с поддержкой APACHE
- подсветка парных скобок...
Дополнительные файлы к программе:
|Скриншоты PSPad:
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Отзывы о программе PSPad
Прог про PSPad 4.5.6 build 2427 [04-11-2012]
А в чем глюк?! Я тоже глюков не заметил...
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Honsyu про PSPad 4.5.4 build 2356 [08-12-2009]
а можно где-нибудь скачать инсталлятор на русском или русификатор?
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Idalgo про PSPad 4.5.4 build 2356 [08-12-2009]
Удобная, но жутко глючная
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мэн про PSPad 4.5.4 build 2356 [07-12-2009]
Хорошая прога, глюков лично я не заметил абсолютно никаких, так что всем качать!
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кандид про PSPad 4.5.3 build 2298 [18-07-2009]
В плане удобства программа хороша, но с большей глюкавостью иметь дело не приходилось! Только что она меня задолбала окончательно и я её понёс без всякого сожаления! Вот!
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