PSPad для Windows

PSPad 4.6.2 build 2750

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Описание PSPad 4.6.2 build 2750Описание   Скачать PSPad 4.6.2 build 2750СКАЧАТЬ (5,33 Мб) Скриншоты PSPad 4.6.2 build 2750Скриншоты (5)   Статистика PSPad 4.6.2 build 2750Статистика   Отзывы о PSPad 4.6.2 build 2750Отзывы (5)  
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4.89 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.89 из 5
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PSPad - бесплатный текстовый редактор для программистов. Рекомендуется к употреблению людям, которые:

  • работают одновременно с разными языками программирования;
  • предпочитают подсвеченный исходный код;
  • умеют и любят пользоваться клавиатурой;
  • мечтают о маленьком инструменте с простым управлением и мощными возможностями редактора кода;
  • подыскивают инструмент для работы с тестом plain text;
  • хотят пользоваться профессиональным инструментом, не платить денег, и при этом не воровать!

Возможности PSPad:

  • работа с проектами
  • работа над несколькими документами одновременно (MDI)
  • Сохранение экранной сессии. При следующем входе PSPad автоматически откроет все открытые на момент закрытия файлы
  • FTP клиент - вы можете редактировать файлы прямо с web-сервера
  • поддержка макросов записывать, сохранять и загружать макросы
  • поиск и замена в файлах
  • сравнение текстов с разноцветной подсветкой различий
  • шаблоны (HTML-теги, скрипты, шаблоны кода...)
  • инсталляция содержит шаблоны для HTML, PHP, Pascal, JScript, VBScript, MySQL, MS-Dos, Perl,...
  • подсветка синтаксиса применяется автоматически согласно типа файла
  • Определяемые пользователем стили подсветки для экзотических синтаксисов
  • автокоррекция
  • интеллектуальный встроенный HTML-предпросмотр используя IE и Mozilla
  • полноценный HEX редактор
  • вызов внешних программ, отдельно для каждой среды разработки
  • внешний компилятор с перехватом вывода, окном лога и парсер логов для каждой среды создают эффект "IDE"
  • цветная подсветка синтаксиса для печати и допечатный предпросмотр
  • интегрирована TiDy-библиотека для форматирования и проверки HTML-кода, конверсии в CSS, XML, XHTML
  • встроенная свободная версия CSS-редактора TopStyle Lite
  • экспорт кода с подсветкой в форматах RTF, HTML, TeX в файл или буфер обмена
  • вертикальное выделение, закладки, метки, нумерация строк ...
  • переформатирование и сжатие HTML-кода, изменения регистра слов, тэгов, букв
  • сортировка строк с возможностью сортировать по заданному столбцу, с параметром удаления дубликатов
  • Таблица ASCII-символов с приведением соответствия HTML-мнемоник
  • Навигатор кода для Pascal, INI, HTML, XML, PHP, и многих других в будущем
  • проверка правописания
  • встроенный веб-браузер с поддержкой APACHE
  • подсветка парных скобок...

Дополнительные файлы к программе:

Скриншоты PSPad:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 18 073
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы кода
 Программа PSPad отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе PSPad

Прог про PSPad 4.5.6 build 2427 [04-11-2012]

А в чем глюк?! Я тоже глюков не заметил...
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Honsyu про PSPad 4.5.4 build 2356 [08-12-2009]

а можно где-нибудь скачать инсталлятор на русском или русификатор?
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Idalgo про PSPad 4.5.4 build 2356 [08-12-2009]

Удобная, но жутко глючная
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мэн про PSPad 4.5.4 build 2356 [07-12-2009]

Хорошая прога, глюков лично я не заметил абсолютно никаких, так что всем качать!
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кандид про PSPad 4.5.3 build 2298 [18-07-2009]

В плане удобства программа хороша, но с большей глюкавостью иметь дело не приходилось! Только что она меня задолбала окончательно и я её понёс без всякого сожаления! Вот!
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