приложение,конечно,не плохое,но,когда изменённый файл нужно сохранить и все нажимаю кнопку "сохранить" то,у вас файл который вы как-бы изменили он не сохраняется.Исправьте
это! 9 | 26 | Ответить
Лариса про Notepad++ 6.8.6 [19-11-2015]
Добрый день, подскажите пожалуйста: вчера пробовала загружать фотографии, прописываю все как полагается, а изображение не появляется, только иконка. в программе она вообще не открывается, что я делаю не так? 4 | 46 | Ответить
Никита про Notepad++ 6.8.6 [06-11-2015]
Программа просто класс. Работаю на ней уже очень долго, незаменимая вещь =) 4 | 1 | Ответить
Макс про Notepad++ 6.7.8.2 [10-06-2015]
Это незаменимая программа!!! Ей очень удобно было редактировать мой сайт. 7 | 2 | Ответить
Светлана про Notepad++ 6.7.5 [27-03-2015]
Всем доброго времени суток. Если у вас в Notepad++ в win7 не отображаются пробелы (хотя они есть), то выход есть!!! Долго копалась с notepad++ и нашла таки ответ. Нужно найти Опции - Определение стилей - Стиль шрифта - вот тут нужно изменить шрифт на другой (например Tahoma) и пробелы будут отображаться. Буду рада, если информация вам будет полезна. 33 | 6 | Ответить
Анонимный соклановец в ответ Светлана про Notepad++ 6.7.9 [22-06-2015]
Программа, которая подвела меня, подставила, которой я доверял как самой замечательной и единственной! Я писатель и для меня важно отображение в html. Но мой текст без пробелов, что затрудняет написание всего! >_< Крайне рассержен и раздражён!!! 2 | 10 | Ответить