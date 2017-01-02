Скачать Яндекс.Браузер
Notepad++ для Windows

Notepad++ 7.3

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Notepad++ 7.3Описание   Скачать Notepad++ 7.3СКАЧАТЬ (2,73 Мб) Скриншоты Notepad++ 7.3Скриншоты (4)   Статистика Notepad++ 7.3Статистика   Отзывы о Notepad++ 7.3Отзывы (76)  
Оцените программу!
4.68 из 5, всего оценок - 843
  • Рейтинг программы - 4.68 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Notepad++ - текстовый редактор, предназначенный для программистов и всех тех, кого не устраивает скромная функциональность входящего в состав Windows Блокнота.

Основные особенности программы:

  • Подсветка текста и возможность сворачивания блоков, согласно синтаксису языка программирования
  • Поддержка большого количества языков (C, C++, Java, XML, HTML, PHP, Java Script, ASCII, VB/VBS, SQL, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, TCL, Assembler)
  • WYSIWYG (печатаешь и получаешь то, что видишь на экране)
  • Настраиваемый пользователем режим подсветки синтаксиса
  • Авто-завершение набираемого слова
  • Одновременная работа с множеством документов
  • Одновременный просмотр нескольких документов
  • Поддержка регулярных выражений Поиска/Замены
  • Полная поддержка перетягивания фрагментов текста
  • Динамическое изменение окон просмотра
  • Автоматическое определение состояния файла
  • Увеличение и уменьшение
  • Заметки
  • Выделение скобок при редактировании текста
  • Запись макроса и его выполнение
Что нового в Notepad++ 7.3?
  • Различные улучшения и исправления.
Скриншоты Notepad++:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)209 / 920 470
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы кода - Редакторы - Редакторы
 Программа Notepad++ отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Notepad++

Максим про Notepad++ 6.8.7 [14-12-2015]

приложение,конечно,не плохое,но,когда изменённый файл нужно сохранить и все нажимаю кнопку "сохранить" то,у вас файл который вы как-бы изменили он не сохраняется.Исправьте
это!
9 | 26 | Ответить

Лариса про Notepad++ 6.8.6 [19-11-2015]

Добрый день, подскажите пожалуйста: вчера пробовала загружать фотографии, прописываю все как полагается, а изображение не появляется, только иконка. в программе она вообще не открывается, что я делаю не так?
4 | 46 | Ответить

Никита про Notepad++ 6.8.6 [06-11-2015]

Программа просто класс. Работаю на ней уже очень долго, незаменимая вещь =)
4 | 1 | Ответить

Макс про Notepad++ 6.7.8.2 [10-06-2015]

Это незаменимая программа!!! Ей очень удобно было редактировать мой сайт.
7 | 2 | Ответить

Светлана про Notepad++ 6.7.5 [27-03-2015]

Всем доброго времени суток. Если у вас в Notepad++ в win7 не отображаются пробелы (хотя они есть), то выход есть!!! Долго копалась с notepad++ и нашла таки ответ. Нужно найти Опции - Определение стилей - Стиль шрифта - вот тут нужно изменить шрифт на другой (например Tahoma) и пробелы будут отображаться. Буду рада, если информация вам будет полезна.
33 | 6 | Ответить

Анонимный соклановец в ответ Светлана про Notepad++ 6.7.9 [22-06-2015]

Программа, которая подвела меня, подставила, которой я доверял как самой замечательной и единственной! Я писатель и для меня важно отображение в html. Но мой текст без пробелов, что затрудняет написание всего! >_< Крайне рассержен и раздражён!!!
2 | 10 | Ответить

Читать все отзывы (76) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Notepad++

Viber

AIMP

RoboForm

Light Alloy

ProgDVB

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Nero

Weather Watcher Live

CheMax

Free Download Manager

Opera

K-Lite Codec Pack

WavePad

EMDB

ACE Stream

The Bat! Voyager

 
 