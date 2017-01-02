Notepad++ - текстовый редактор, предназначенный для программистов и всех тех, кого не устраивает скромная функциональность входящего в состав Windows Блокнота.

Отзывы о программе Notepad++ Максим приложение,конечно,не плохое,но,когда изменённый файл нужно сохранить и все нажимаю кнопку "сохранить" то,у вас файл который вы как-бы изменили он не сохраняется.Исправьте

это!

9 | 26 | Ответить Лариса Добрый день, подскажите пожалуйста: вчера пробовала загружать фотографии, прописываю все как полагается, а изображение не появляется, только иконка. в программе она вообще не открывается, что я делаю не так?

4 | 46 | Ответить Никита Программа просто класс. Работаю на ней уже очень долго, незаменимая вещь =)

4 | 1 | Ответить Макс Это незаменимая программа!!! Ей очень удобно было редактировать мой сайт.

7 | 2 | Ответить Светлана Всем доброго времени суток. Если у вас в Notepad++ в win7 не отображаются пробелы (хотя они есть), то выход есть!!! Долго копалась с notepad++ и нашла таки ответ. Нужно найти Опции - Определение стилей - Стиль шрифта - вот тут нужно изменить шрифт на другой (например Tahoma) и пробелы будут отображаться. Буду рада, если информация вам будет полезна.

33 | 6 | Ответить Анонимный соклановец Светлана Программа, которая подвела меня, подставила, которой я доверял как самой замечательной и единственной! Я писатель и для меня важно отображение в html. Но мой текст без пробелов, что затрудняет написание всего! >_< Крайне рассержен и раздражён!!!

2 | 10 | Ответить Читать все отзывы (76) / Добавить отзыв