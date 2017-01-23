Mozilla Firefox - самый расширяемый и гибко настраиваемый браузер для Mac OS. Вы можете настраивать панели инструментов, ставить дополнительные модули расширения и темы оформления. Подобно телескопической удочке, Mozilla Firefox может превращаться из маленького компактного браузера в удивительно многофункциональный инструмент для путешествий по всемирной сети.

Данное приложение является новейшей версией этого популярного, но вместе с тем и бесплатного обозревателя с открытым исходным кодом. Mozilla Firefox даёт пользователям возможность полностью контролировать свою работу в Интернете, имеет простой и понятный интерфейс, множество новых возможностей, повышенную скорость и поддержку современных веб-технологий.