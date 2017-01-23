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Mozilla Firefox для Mac

Mozilla Firefox 51.0.0 для Mac

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Описание Mozilla Firefox 51.0.0 для MacОписание   Скачать Mozilla Firefox 51.0.0 для MacСКАЧАТЬ (82,45 Мб) Скриншоты Mozilla Firefox 51.0.0 для MacСкриншоты (6)   Статистика Mozilla Firefox 51.0.0 для MacСтатистика   Отзывы о Mozilla Firefox 51.0.0 для MacОтзывы (1)  
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4.57 из 5, всего оценок - 110
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
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Mozilla Firefox - самый расширяемый и гибко настраиваемый браузер для Mac OS. Вы можете настраивать панели инструментов, ставить дополнительные модули расширения и темы оформления. Подобно телескопической удочке, Mozilla Firefox может превращаться из маленького компактного браузера в удивительно многофункциональный инструмент для путешествий по всемирной сети.

Данное приложение является новейшей версией этого популярного, но вместе с тем и бесплатного обозревателя с открытым исходным кодом. Mozilla Firefox даёт пользователям возможность полностью контролировать свою работу в Интернете, имеет простой и понятный интерфейс, множество новых возможностей, повышенную скорость и поддержку современных веб-технологий.

Что нового в Mozilla Firefox 51.0.0 для Mac?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Mozilla Firefox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 26 706
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Mozilla Firefox отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Mozilla Firefox

Мас про Mozilla Firefox 48.0.1 для Mac OS X [22-08-2016]

Отлично работает
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