Revo Uninstaller для Windows

Revo Uninstaller 2.0.3

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Описание Revo Uninstaller 2.0.3Описание   Скачать Revo Uninstaller 2.0.3СКАЧАТЬ (6,85 Мб) Скриншоты Revo Uninstaller 2.0.3Скриншоты (9)   Статистика Revo Uninstaller 2.0.3Статистика   Отзывы о Revo Uninstaller 2.0.3Отзывы (114)  
Оцените программу!
4.57 из 5, всего оценок - 440
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
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Revo Uninstaller - позволяет удалять, деинсталлировать программы, установленные на вашем компьютере. Умеет справляться с теми программами, которые по каким-либо причинам не удалились в ходе использования стандартного апплета системы - "Установка и удаление программ".

Помимо своей основной задачи (правильное удаление программ),  включает ряд полезных инструментов, которые помогают очистить систему от ненужных файлов и оптимизировать работу компьютера.

Основные компоненты, входящие в состав Revo Uninstaller:

  • Auto Start Manager – модуль для управления программами, которые автоматически запускаются при загрузке Windows
  • Windows Tools Manager – модуль для вызова стандартных системных утилит, включенных в поставку операционной системы
  • Junk Files Cleaner – средство для поиска и удаления ненужных файлов
  • Browsers History Cleaner – модуль для очистки истории в браузерах. Удаляет временные файлы и кукисы, файлы Index.dat, историю посещенных страниц, историю  загрузок и заполнения форм.
  • Office History Cleaner – модуль для удаления истории всех использовавшихся файлов в MS Word, Excel, Access, PowerPoint и Front Page
  • Windows History Cleaner – модуль для очистки системной истории, временных файлов и прочих следов работы на компьютере
  • Unrecoverable Delete Tool – средство для надежного удаление файлов и папок без возможности восстановления
Что нового в Revo Uninstaller 2.0.3?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Revo Uninstaller:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)147 / 441 354
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска - Деинсталяторы

Отзывы о программе Revo Uninstaller

valeri про Revo Uninstaller 2.0.1 [12-11-2016]

спасибо за программу!Пользуюсь много лет.Идеальной чистки нет,но к этому желательно стремиться.
1 | | Ответить

Елена про Revo Uninstaller 2.0.1 [01-10-2016]

Скачала , открылся сайт http://www.revouninstaller.com/freeinstall_thankyou.html на котором написано , что бесплатная версия 2 дня 23 часа 59 минут и предложение купить за 50% , т.е за 19,62$ .
6 | 8 | Ответить

46Николай64 про Revo Uninstaller 2.0.0 [18-08-2016]

"нет режима показа вновь установленных программ"
Можно нажать мышью заголовок колонки -дата установки-
программы выстроятся по дате установки
| 2 | Ответить

Марина про Revo Uninstaller 1.95 [22-06-2016]

Обожаю эту программу,пользуюсь много лет и ниразу не пожалела!
| | Ответить

mishka40 про Revo Uninstaller 1.95 [21-05-2016]

отличная программа
| | Ответить

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