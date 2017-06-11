Поддерживается всю серия процессоров Intel Core и Core 2, а также все процессоры фирмы AMD в линейке AMD64, AMD K8. Присутствует возможность записывать изменения температуры процессоров в течение определенного времени с последующим импортом данных в Excel. Кроме этого можно включать защиту от перегрева, задать способ вывода оповещения и пр.

Core Temp - небольшая бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет контролировать температуру процессора и отображает температуру каждого отдельного ядра (в многоядерных процессорах). С помощью этой утилиты можно в реальном времени наблюдать, как меняется температура ядра процессора в зависимости от нагрузки.

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской