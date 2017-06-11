Core Temp - небольшая бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет контролировать температуру процессора и отображает температуру каждого отдельного ядра (в многоядерных процессорах). С помощью этой утилиты можно в реальном времени наблюдать, как меняется температура ядра процессора в зависимости от нагрузки.
Поддерживается всю серия процессоров Intel Core и Core 2, а также все процессоры фирмы AMD в линейке AMD64, AMD K8. Присутствует возможность записывать изменения температуры процессоров в течение определенного времени с последующим импортом данных в Excel. Кроме этого можно включать защиту от перегрева, задать способ вывода оповещения и пр.
Ключевые особенности Core Temp:
Контроль температуры процессора.
Отображение температуры каждого отдельного ядра в многоядерных процессорах.
Отображение изменения в реальном времени температуры ядра процессора в зависимости от нагрузки.
FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий осуществлять стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL,
Отзывы о программе Core Temp
Фёдор про Core Temp 1.5 / 1.0 RC6 [21-11-2016]
Сразу после запуска версии 1.4/1.5 грузят процессор i5-3210M на 20%, а через 2 минуты ноутбук висит, не реагирует ни на что кроме кнопки выключения. Даже сначала думал на прочее, но это оказалось точно от Core Temp. За версией 1.04 такого не припоминаю. Рядом второй ноутбук с процессором AMD A10-5750M от Core Temp 1.5 не виснет и процессор не грузится. 1 | 1 | Ответить
User про Core Temp 1.0 / 1.0 RC6 [24-02-2016]
Спасибо за отзывы о ненужном хламе!!! | | Ответить
user1 про Core Temp 1.0 / 1.0 RC3 [10-09-2015]
вместе с ней установилось как минимум 6 "левых" программ. купился на росказни в сети, о том, что она якобы показывает настоящую температуру проца и ни одна программа больше так не сможет. ложь. юзаю не менее 2 лет HWMonitor, он даже установки не требует. и ничего с собой не устанавливает. показатели сходятся. | 4 | Ответить
Олег в ответ user1 про Core Temp 1.0 / 1.0 RC6 [21-01-2016]
Вообще-то CoreTemp не требует установки. Если такая фигня, значит вирусы устанавливаются или рекламное ПО. | | Ответить
Иван про Core Temp 1.0 / 1.0 RC3 [24-05-2015]
Программа полна вирусов и прочих Malware, даже если вы нажмёте везде "Skip" (Пропустить). Не рекомендую ей пользоваться, уже второй час избавляюсь от этой лажи. Даже встроилась в скайп, каким-то образом перед загрузкой системы и вводом пароля начинала спамить рандомные буквы, от чего компьютер блокировкался. Вылечилось отключением клавиатуры. В состав входят такие опасные "угонятели браузеров" как ourserfing, search protect и прочие, даже если вы не ставите разрешения на установку. Качал с официального сайта. Используйте нормальные программы, друзья. | | Ответить
Андрей про Core Temp 1.0 / 1.0 RC3 [14-11-2014]
Ну и версия 1.0 уже как года 1.5 или два точно есть её и юзайте причем желательно для вас на русском мне лично с рууским легче почесчнаку | | Ответить