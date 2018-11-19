GoldWave - довольно мощный редактор аудио. По своей функциональности может поспорить с такими общеизвестными программами, как Adobe Audition, Sound Forge и т.п.
Обладает всеми основными возможностями для обработки и редактирования звука. Поддерживает большое количество форматов аудиофайлов: WAV, MP3, AU, OGG, VOC, SND, RAW, AIF, AFC, IFF, MAT, VOX, SMP, SDS и т.д. Позволяет осуществить запись звука с внешних устрoйств через линейный вход аудио-карты или через микрофон, применить всевозможные аудио-эфекты. Реализована поддержка DirectX-плагинов и возможность создания цепочки из эффект-процессоров.
Программа обладает уникальным модулем под названием Expression Evaluator, в котором с помощью стандартных математических функций всего за пару минут, можно сгенерировать любой сигнал, мелодию, запрограммировать эффект-процессор. Имеются специальные фильтры для реставрации и восстановления качества старых записей. Кроме всего прочего, присутствует пакетная обработка файлов, возможность конвертирования из одного формата в другой, а также функция прямого импорта звуковых треков с аудио-CD.
UV SoundRecorder - программа для записи звука с микрофона, колонок, телефонной линии и других источников звука на компьютере. Позволяет писать звук сразу с
Отзывы о программе GoldWave
Оксана про GoldWave 6.28 [24-08-2017]
подскажите как сделать прогу на русском языке | 9 | Ответить
Воадимир в ответ Оксана про GoldWave 6.35 [11-10-2018]
Скачайте руссификатор,а дальше действуйте по инструкции,которая приложена к руссификатору | | Ответить
Ruddi про GoldWave 6.15 [30-09-2015]
Блин, как мне руссифицировать программу????????? 9 | 28 | Ответить
Владислав про GoldWave 6.09 [02-01-2015]
У меня такая проблема. Когда я отредактировал какую то аудиозапись то у меня выскакивает ошибка что нету или не исправна - lame_enc.dll В интернете нету нечего подобного сколько не искал только всё для audacity. Кто знает в чём проблема и знает как её решить пожалуйста напишите как это исправить. Спасибо за ранее. 2 | 51 | Ответить
Александр Анатольевич про GoldWave 5.69 [24-10-2013]