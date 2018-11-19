GoldWave - довольно мощный редактор аудио. По своей функциональности может поспорить с такими общеизвестными программами, как Adobe Audition, Sound Forge и т.п.

Обладает всеми основными возможностями для обработки и редактирования звука. Поддерживает большое количество форматов аудиофайлов: WAV, MP3, AU, OGG, VOC, SND, RAW, AIF, AFC, IFF, MAT, VOX, SMP, SDS и т.д. Позволяет осуществить запись звука с внешних устрoйств через линейный вход аудио-карты или через микрофон, применить всевозможные аудио-эфекты. Реализована поддержка DirectX-плагинов и возможность создания цепочки из эффект-процессоров.

Программа обладает уникальным модулем под названием Expression Evaluator, в котором с помощью стандартных математических функций всего за пару минут, можно сгенерировать любой сигнал, мелодию, запрограммировать эффект-процессор. Имеются специальные фильтры для реставрации и восстановления качества старых записей. Кроме всего прочего, присутствует пакетная обработка файлов, возможность конвертирования из одного формата в другой, а также функция прямого импорта звуковых треков с аудио-CD.