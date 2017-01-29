Хотите заполучить бессмертие, бесконечное количество патронов, нескончаемые ресурсы, деньги и опыт? Забудьте про чит-коды, вооружитесь универсальным взломщиком игр – ArtMoney.
В двух словах… ArtMoney сканирует память и файлы игры на предмет наличия различных числовых значений, в которых скрываются те или иные показатели игрока. В дальнейшем эти показатели можно “заморозить” или заменить на нужные вам значения. Как этого добиться можно понять, ознакомившись с весьма подробным справочном файлом (Help), который поставляется с дистрибутивом программы.
Таким образом, если вам надоели мучения касаемые сбора денег, зарабатывания опыта и пр., тогда ArtMoneyименно то, что позволит вам полностью насладиться игрой.
Почему так?! На одном компе древнюю игруху нормально обрабатывает, а на другом просит обновиться до pro версии? Пробовала разные версии, чистила реестр, всё одно и то же. Как с этим быть? | 3 | Ответить
Arti в ответ Ая про ArtMoney 7.45 SE [25-09-2016]
Некоторые игры просто так не взламываються,иногда через запуск от администратора когда запускаешь artmoney получаеться | 1 | Ответить
виталик в ответ Назар про ArtMoney 7.45 SE [03-08-2016]
нет для взламывания игр на андроид лаки патч нужен | 1 | Ответить
Александр про ArtMoney 7.43.1 SE [31-03-2015]
Ребята это крутая программа но она не предназначена для сетевых игр хотя можно взломать игры на Вконтакте через оперу а так сама прога круть половину своих игр взломал на оз ману ловкость урон опыт меткость силу ловкость хитрость магию и тд 1 | 6 | Ответить
Наталья про ArtMoney 7.43.1 SE [19-02-2015]
А почему издатель неизвестный! Она вирус никакой не закинет? 4 | 20 | Ответить
FuckenPro 763k в ответ Наталья про ArtMoney 7.43.1 SE [06-04-2015]