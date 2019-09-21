Download Master Portable - портативная (переносная, не требующая исталляции на компьютер) версия популярного менеджера загрузки файлов Download Master. Просто запишите Download Master Portable на флешку или переносной диск и закачивайте файлы на любом компьютере подключенном к Интернету.

Не требует установки, не сохраняет свои настройки в реестре и не изменяет настройки обычного Download Master.