MameUI - версия эмулятора MAME с удобным и приятным графическим интерфейсом. По сравнению с официальной версией обладает рядом дополнительных возможностей, среди которых можно отметить запоминание настроек, сделанных Вами для каждой игры, возможность сортировки ROM'ов, использование читов и многое другое.

MAME - это эмулятор игровых автоматов (Multiple Arcade Machine Emulator) для Windows, работающий с ROM образами. Поддерживает более 6000 игр, начиная с самых первых игровых автоматов 1979 года и заканчивая последними шедеврами игр для Sony PlayStation и NeoGeo.

Напомним, что официальная версия MAME работает только из командной строки.