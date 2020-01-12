SnagIt для Windows

SnagIt 2020.1.0

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Описание SnagIt 2020.1.0Описание   Скачать SnagIt 2020.1.0СКАЧАТЬ (318,87 Мб) Скриншоты SnagIt 2020.1.0Скриншоты (3)   Статистика SnagIt 2020.1.0Статистика   Отзывы о SnagIt 2020.1.0Отзывы (37)  
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4.18 из 5, всего оценок - 234
  • Рейтинг программы - 4.18 из 5
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SnagIt - основное назначение программы - снятие скриншотов с экрана монитора, причем она умеет делать не только статичные графические "снимки" выбранной области, но и, например, записать в видео то, что происходит на экране, а также захватить картинку из приложений, использующих Direct X, DirectDraw и Direct 3D.

Встроенный редактор аннотаций позволяет добавить к скриншоту, описание, что-то подчеркнуть, вставить при необходимости в нужное место, например, стрелку и т.п. Кроме этого, программа позволяет "выдергивать" текст оттуда, откуда он не перемещается с помощью команд Копировать/Вставить.

Из дополнительных функций: поддержка работы со сканерами и цифровыми камерами, а также возможность автоматической отправки сделанных программой скриншотов на веб-сайт. И еще множество других мелочей: управление горячими клавишами, возможность использования преднастроек, выдергивание иконок и другой графики из EXE и DLL, снятие скриншота с веб-страницы, требующей для просмотра прокрутки и многое другое.

SnagIt
SnagIt
SnagIt
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 3100 руб.
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 186 138
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
ТОП-сегодня раздела "Захват экрана"
 

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Отзывы о программе SnagIt

Александр про SnagIt 13.0.3 build 7011 [31-10-2016]

Ограничения уже 15 дней на тест
2 | 2 | Ответить

Константин про SnagIt 13.0 [17-06-2016]

Похоже и 7-ку не поддерживает!
2 | 2 | Ответить

Томсон Юрий Викторович в ответ Константин про SnagIt 13.0.2 build 6653 []

У меня стоит на Семёрке - это одна из лучших программ для скриншотов, которыми я пользовался.
2 | 2 | Ответить

Алексей про SnagIt 12.4.1.3036 [16-11-2015]

12я версия вин ХР не поддерживает пишет при попытке установки что требуется более поздняя версия.
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Малина про SnagIt 12.3.2.2909 [16-05-2015]

Записывала вебинар, микрофон отключила. Запись шла 3 часа. Начало ничего, а потом появилось громкое эхо. Не смогла его убрать (пыталась с SoundForge, Adobe premiere)
3 | 5 | Ответить

Анфиса про SnagIt 12.2.2.2107 [14-11-2014]

Программа супер.
Единственный недостаток - интерфэйс на английском языке, но в этом есть и свой "+".
Звук идет, видео в хорошем качестве, немного когда пишет и печатать задержка, но это мелочи.
простая в использовании до безобразия.
Спасибо всем и создателям в первую очередь.d6v
5 | 2 | Ответить

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