SnagIt - основное назначение программы - снятие скриншотов с экрана монитора, причем она умеет делать не только статичные графические "снимки" выбранной области, но и, например, записать в видео то, что происходит на экране, а также захватить картинку из приложений, использующих Direct X, DirectDraw и Direct 3D.

Встроенный редактор аннотаций позволяет добавить к скриншоту, описание, что-то подчеркнуть, вставить при необходимости в нужное место, например, стрелку и т.п. Кроме этого, программа позволяет "выдергивать" текст оттуда, откуда он не перемещается с помощью команд Копировать/Вставить.

Из дополнительных функций: поддержка работы со сканерами и цифровыми камерами, а также возможность автоматической отправки сделанных программой скриншотов на веб-сайт. И еще множество других мелочей: управление горячими клавишами, возможность использования преднастроек, выдергивание иконок и другой графики из EXE и DLL, снятие скриншота с веб-страницы, требующей для просмотра прокрутки и многое другое.